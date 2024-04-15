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Ига Швёнтек вышла на девятое место по количеству недель на первой строчке рейтинга WTA

Теннис

Польская теннисистка проводит 99-ю неделю на первой строчке рейтинга

Ига Швёнтек вышла на девятое место по количеству недель на первой строчке рейтинга WTA

Фото: Sporting News

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Четырёхкратная победительница турниров серии "Большого шлема", польская теннисистка Ига Швёнтек проводит 99-ю неделю в качестве первой ракетки мира.

Впервые полька возглавила рейтинг 4 апреля 2022 года, когда из рейтинга убрали завершившую карьеру австралийку Эшли Барти.

После традиционного недельного обновления рейтинга Швёнтек обошла американку Линдсей Дэвенпорт и заняла девятое место по общему количеству недель в статусе первой ракетки мира.

1. Штеффи Граф (377 недель в статусе №1 рейтинга WTA);

2. Мартина Навратилова (332);

3. Серена Уильямс (319);

4. Крис Эверт (260);

5. Мартина Хингис (209);

6. Моника Селеш (178);

7. Эшли Барти (121);

8. Жюстин Энен (117);

9. Ига Швёнтек (99);

10. Линдсей Дэвенпорт (98);

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