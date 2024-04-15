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Ига Швёнтек вышла на девятое место по количеству недель на первой строчке рейтинга WTA
Польская теннисистка проводит 99-ю неделю на первой строчке рейтинга
Фото: Sporting News
Четырёхкратная победительница турниров серии "Большого шлема", польская теннисистка Ига Швёнтек проводит 99-ю неделю в качестве первой ракетки мира.
Впервые полька возглавила рейтинг 4 апреля 2022 года, когда из рейтинга убрали завершившую карьеру австралийку Эшли Барти.
После традиционного недельного обновления рейтинга Швёнтек обошла американку Линдсей Дэвенпорт и заняла девятое место по общему количеству недель в статусе первой ракетки мира.
1. Штеффи Граф (377 недель в статусе №1 рейтинга WTA);
2. Мартина Навратилова (332);
3. Серена Уильямс (319);
4. Крис Эверт (260);
5. Мартина Хингис (209);
6. Моника Селеш (178);
7. Эшли Барти (121);
8. Жюстин Энен (117);
9. Ига Швёнтек (99);
10. Линдсей Дэвенпорт (98);
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