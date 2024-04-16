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Карлос Алькарас: В Монте-Карло я почувствовал довольно сильный дискомфорт в районе предплечья

Теннис

Теннисист рассказал о своей травме

Карлос Алькарас: В Монте-Карло я почувствовал довольно сильный дискомфорт в районе предплечья

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Двукратный чемпион турниров серии "Большого шлема", третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал о травме, из-за которой он снялся с турнира в Барселоне.

"Всё началось в Монте-Карло. Во время первой тренировки я почувствовал довольно сильный дискомфорт в районе предплечья. В тот момент я подумал, что в этом нет ничего страшного, но выступить на турнире не смог. Я поехал домой, чтобы посмотреть, смогу ли восстановиться, потренироваться, а потом отправиться в Барселону в наилучшей форме.

Мы сделали МРТ в субботу утром, и снимки показывали положительную динамику. Но в воскресенье на тренировке, когда я повышал интенсивность при ударах справа, дискомфорт усиливался.

Мне было очень сложно принять это решение, потому что турнир в Барселоне для меня важен. Хочу вернуться на "Мастерсе" в Мадриде, но не могу быть уверен в этом на 100%. Мы постараемся сделать всё возможное", — приводит слова Алькараса с пресс-конференции портал Punto de Break.

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Карлос Алькарас
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