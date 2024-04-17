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Кори Гауфф: Победа на US Open ощущалась как счастливая случайность
Американская теннисистка вспомнила победу на турнире
фото - rolandgarros.com
Третья ракетка мира 20-летняя американская теннисистка Кори Гауфф вспомнила, как восприняла победу на US Open 2023.
"После Уимблдона я чувствовала себя ужасно, так что нужно было просто пережить остаток сезона. Я уже думала об Австралии и хотела выиграть там. А потом случился турнир в Цинциннати. После этого люди говорили, что я претендую на победу на US Open, но я не чувствовала себя фавориткой. Победа на ТБШ ощущалась как счастливая случайность.
У меня не было никаких надежд на успех. После тяжёлого матча с Зигемунд в первом круге подумала, что это уже хороший результат. Потом было много тяжёлых матчей на US Open. Я не могу сказать, что была уверена в себе, пока не дошла до финала. В тот день я проснулась и решила, что ни за что не проиграю. Это было странное чувство", — приводит слова Гауфф Tennis Infinity.
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