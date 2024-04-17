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Наоми Осака потерпела поражение в 1/8 финала турнира WTA-250 в Руане

Теннис

Японская теннисистка не смогла преодолеть стартовый раунд

Наоми Осака потерпела поражение в 1/8 финала турнира WTA-250 в Руане

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

В матче первого круга грунтового турнира категории WTA-250 в Руане (Франция) бывшая первая ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака проиграла итальянской спортсменке Мартине Тревизан.

Руан. Первый круг

Мартина Тревизан — Наоми Осака 6:4, 6:2

Продолжительность матча составила 1 час 33 минуты. Тревизан в этой встрече трижды подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Осаки пять эйсов, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из восьми.

В следующем раунде соревнований в Руане Мартина Тревизан встретится с 32-й ракеткой мира украинской теннисисткой Ангелиной Калининой. Турнир во Франции завершится 21 апреля.

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