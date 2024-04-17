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Надаль: Если и есть турнир, где стоит отдать все силы и умереть, то это Париж
Испанец поделился ожиданиями от предстоящих турниров
Фото: The North East Affairs
22-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль после раннего поражения на грунтовом турнире категории ATP-500 в Барселоне (Испания) рассказал о своих дальнейших планах. Надаль всё же надеется проявить себя на "Ролан Гаррос" — 2024.
"Я попытаюсь сделать ещё один шаг в Мадриде, потом – в Риме. Но если и есть турнир, где стоит отдать все силы и умереть, то это Париж", — сказал Надаль на послематчевой пресс-конференции.
Напомним, в матче второго круга Барселоны 37-летний Надаль со счётом 5:7, 1:6 проиграл 11-й ракетке мира, 25-летнему австралийцу Алексу де Минору.
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