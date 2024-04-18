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Надаль: Если бы я выложился на полную в Барселоне, то у меня не осталось бы возможности сделать так в будущем
Испанец подвел итоги
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
22-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль оценил своё выступление на турнире категории ATP-500 в Барселоне (Испания).
"Я убеждён, что сделал шаг вперёд. Я не должен был бросить всё и умирать ради победы в матче с де Минором. Если бы я выложился на полную, то у меня не осталось бы возможности сделать так в будущем – например, через несколько недель. По крайней мере, попытаться.
Я просто хочу бороться на турнирах, и то, что я вообще выхожу на корт, – отличная новость. Мне дорогого стоило снова оказаться здесь (в Барселоне), но я справился. Мы все понимали, что стоит на кону. Сейчас я чётко знаю, что могу и чего не могу делать. Иногда мне приходится немного замедляться, чтобы вносить коррективы", — сказал Надаль на послематчевой пресс-конференции.
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