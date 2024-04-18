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Каспер Рууд вышел в 1/4 финала турнира категории ATP-500 в Барселоне

Теннис

Норвежский теннисист продолжает борьбу за титул

Каспер Рууд вышел в 1/4 финала турнира категории ATP-500 в Барселоне

Фото: NU.nl

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Шестая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд вышел в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания).

В матче 1/8 финала Рууд переиграл австралийца Джордана Томпсона (33-й номер рейтинга АТР).

Барселона. Третий круг

Каспер Рууд — Джордан Томпсон 6:1, 6:4

Продолжительность матча составила 1 час и 14 минут. За это время Рууд выполнил одну подачу навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Томпсона четыре эйса, одна двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух заработанных.

В следующем раунде Рууд сыграет с итальянцем Маттео Арнальди, который в своём матче победил Марко Трунгеллити.

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Каспер Рууд
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