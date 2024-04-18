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Каспер Рууд вышел в 1/4 финала турнира категории ATP-500 в Барселоне
Норвежский теннисист продолжает борьбу за титул
Фото: NU.nl
Шестая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд вышел в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания).
В матче 1/8 финала Рууд переиграл австралийца Джордана Томпсона (33-й номер рейтинга АТР).
Барселона. Третий круг
Каспер Рууд — Джордан Томпсон 6:1, 6:4
Продолжительность матча составила 1 час и 14 минут. За это время Рууд выполнил одну подачу навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Томпсона четыре эйса, одна двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух заработанных.
В следующем раунде Рууд сыграет с итальянцем Маттео Арнальди, который в своём матче победил Марко Трунгеллити.
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