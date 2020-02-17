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Экс-вратарь Зари продолжит карьеру в Подолье
В свое время Вернидуб брал Чуваева как первого номера, но не вышло…
Футбольный клуб "Подолье" подписал контракт с новым голкипером: Чуваев Олег Сергеевич родился 25 октября 1987 года в городе Кременчуг, Полтавская область. Является воспитанником полтавского футбола. До перехода в "Подолье" игровая карьера вратаря насчитывает следующие клубы:
- ДЮФЛ: "УФК-2" Днепропетровск (2000-2001), ДЮСШ им. Горпинка Полтава (2001-2002), "Молодь" Полтава (2002-2004).
- Взрослый футбол: "Газовик-Скала" Стрый (2003-2004), "Ворскла-2" Полтава (2003-2004), "Ворскла" Полтава (2004-2011), "Кремень" Кременчуг (2010-2011), МФК "Николаев" (2011-2013), ФК "Севастополь-2" (2012-2013), ФК "Севастополь" (2013-2014), "Химик" Дзержинск (2014-15), "Томь" Томск (2014-2016), "Заря" Луганск (2016-2019), "Легион" Полтава (2019).
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Источник:ФК "Подолье"
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