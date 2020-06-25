Вирт: Думаю, через год стадион в Ровно сможет принимать домашние матчи Вереса

Главный тренер "Вереса" Юрий Вирт в интервью UA-Футбол, рассказал о реконструкции стадиона "Авангард" в Ровно.

"Реконструкция продолжается. Неделю назад мы общались с главным застройщиком – все строится, и я думаю, что через год стадион сможет принимать домашние матчи.

Центральные трибуны будут накрыты. Также будут беговые дорожки, где будут заниматься легкоатлеты. Поле также будет современным, хорошего качества. Надеюсь, через год мы сможем принимать соперников в Ровно.

Ну и в дальнейших планах накрыть боковые трибуны. Также планируется база, два тренировочных поля – одно с искусственным газоном, и одно с обычным.

Так в перспективе все должно быть, но в первую очередь – мы должны играть в Ровно", - сказал Вирт.