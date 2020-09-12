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Президент ФК Подолье выдвинулся кандидатом на выборы главы ПФЛ
Евгений Бейдерман представил свою предвыборную программу
1 сентября на собрании учредителей ООО ФК "Подолье" было принято решение о выдвижении Евгения Бейдермана на выборы президента ПФЛ.
Основные пункты программы Бейдермана:
- Взаимодействие с УАФ
- Система управления
- Система соревнований
- Развитие тренеров
- Коммерциализация организации и клубов
- ПФЛ как резерв для молодежи
- Директор ПФЛ и развитие медиа
- Взаимодействие с органами власти
(подробнее с содержанием программы Вы можете ознакомиться
"Особое внимание нужно уделить улучшению коммерческой составляющей деятельности ПФЛ и клубов, а также развитию клубами детско-юношеского сектора, чтобы соревнования в Первой и Второй лигах стали основным источником для усиления клубов УПЛ и сборных Украины различных возрастных групп", - говорится в официальном письме на сайте ФК "Подолье" от имена Е. Бейдермана.