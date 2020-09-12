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Президент ФК Подолье выдвинулся кандидатом на выборы главы ПФЛ

Вторая лига
(1 голосов)

Евгений Бейдерман представил свою предвыборную программу

Президент ФК Подолье выдвинулся кандидатом на выборы главы ПФЛ
Новина українською

1 сентября на собрании учредителей ООО ФК "Подолье" было принято решение о выдвижении Евгения Бейдермана на выборы президента ПФЛ.

Основные пункты программы Бейдермана:

  • Взаимодействие с УАФ
  • Система управления
  • Система соревнований
  • Развитие тренеров
  • Коммерциализация организации и клубов
  • ПФЛ как резерв для молодежи
  • Директор ПФЛ и развитие медиа
  • Взаимодействие с органами власти

(подробнее с содержанием программы Вы можете ознакомиться по ссылке)

"Особое внимание нужно уделить улучшению коммерческой составляющей деятельности ПФЛ и клубов, а также развитию клубами детско-юношеского сектора, чтобы соревнования в Первой и Второй лигах стали основным источником для усиления клубов УПЛ и сборных Украины различных возрастных групп", - говорится в официальном письме на сайте ФК "Подолье" от имена Е. Бейдермана.

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В статье: Первая лига Вторая лига ПФЛ Подолье (Хмельницкий) Евгений Бейдерман
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(1 голосов)
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Комментарии (1)
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SashaKyiv (Київ)
12.09.2020 в 16:34
чо не імператором Всесвіту?
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