Президент ФК Подолье выдвинулся кандидатом на выборы главы ПФЛ

1 сентября на собрании учредителей ООО ФК "Подолье" было принято решение о выдвижении Евгения Бейдермана на выборы президента ПФЛ.

Основные пункты программы Бейдермана:

Взаимодействие с УАФ

Система управления

Система соревнований

Развитие тренеров

Коммерциализация организации и клубов

ПФЛ как резерв для молодежи

Директор ПФЛ и развитие медиа

Взаимодействие с органами власти

(подробнее с содержанием программы Вы можете ознакомиться по ссылке )