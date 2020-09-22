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Металл намерен подписать экс-защитника Днепра Пико

Вторая лига
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Переговоры находятся на продвинутой стадии

Металл намерен подписать экс-защитника Днепра Пико
Новина українською

Экс-защитник "Днепра" бразилец Андерсон Пико в ближайшее время может стать игроком харьковского "Металла".

По информации Sport Arena, переговоры между сторонами почти завершены и в скором времени о переходе бразильца могут объявить официально.

Напомним, что Пико играл за "Днепр" с 2015 по 2017 год, и за это время провел 18 матчей в УПЛ.

После отъезда из Украины футболист поиграл в венгерской "Кишварде" и ряде бразильских клубов, последним из которых был "Гремио Жувентус". На данный момент 30-летний футболист пребывает в статусе свободного агента.

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В статье: Днепр Металл (Харьков) Андерсон Пико
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Источник:
Sport Arena

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