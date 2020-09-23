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Официально: Металл подписал бразильского экс-защитника Днепра
В Харькове собирается интересная банда
Экс-защитник "Днепра" бразилец Андерсон Пико подписал контракт с харьковским "
Условия соглашения клуб не сообщает.
В свойе новой команде бразилец будет играть под №36 и уже заявлен на матчи Второй лиги.
Напомним, что Пико играл за "Днепр" с 2015 по 2017 год, и за это время провел 18 матчей в УПЛ.
После отъезда из Украины футболист поиграл в венгерской "Кишварде" и ряде бразильских клубов, последним из которых был "Гремио Жувентус". До подписания контракта с "Металлом" 31-летний футболист пребывал в статусе свободного агента.