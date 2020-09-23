  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Вторая лига
  4. Официально: Металл подписал бразильского экс-защитника Днепра
В тренде
Вторая лига
Вторая лига

Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Официально: Металл подписал бразильского экс-защитника Днепра

Вторая лига
(1 голосов)

В Харькове собирается интересная банда

Официально: Металл подписал бразильского экс-защитника Днепра
Новина українською

Экс-защитник "Днепра" бразилец Андерсон Пико подписал контракт с харьковским "Металлом".

Условия соглашения клуб не сообщает.

В свойе новой команде бразилец будет играть под №36 и уже заявлен на матчи Второй лиги.

Напомним, что Пико играл за "Днепр" с 2015 по 2017 год, и за это время провел 18 матчей в УПЛ.

После отъезда из Украины футболист поиграл в венгерской "Кишварде" и ряде бразильских клубов, последним из которых был "Гремио Жувентус". До подписания контракта с "Металлом" 31-летний футболист пребывал в статусе свободного агента.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Металл (Харьков) Андерсон Пико
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...