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Танчик стал игроком Металла
В Харькове строится крепкая команда
Харьковский "
Условия соглашения клуб не сообщает, а лишь информирует, что к своей новой команде хавбек присоединился на правах свободного агента и выбрал игровой №34.
Предыдущим клубом футболиста были львовские "Карпаты".
Ранее в Украине Танчик выступал за такие команды, как "Княжа", "Львов", "Севастополь", "Олимпик" и "Черноморец". Также он успел поиграть за польские "Рух", "Гурник", "Стомиль" и венгерский "Дьирмот".
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Источник:Официальная страница Металла в Фейсбук
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