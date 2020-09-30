  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Вторая лига
  4. Танчик стал игроком Металла
В тренде
Вторая лига
Вторая лига

Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Танчик стал игроком Металла

Вторая лига
(2 голосов)

В Харькове строится крепкая команда

Танчик стал игроком Металла
Новина українською

Харьковский "Металл" подписал контракт с 28-летним фланговым хавбеком Владимиром Танчиком.

Условия соглашения клуб не сообщает, а лишь информирует, что к своей новой команде хавбек присоединился на правах свободного агента и выбрал игровой №34.

Предыдущим клубом футболиста были львовские "Карпаты".

Ранее в Украине Танчик выступал за такие команды, как "Княжа", "Львов", "Севастополь", "Олимпик" и "Черноморец". Также он успел поиграть за польские "Рух", "Гурник", "Стомиль" и венгерский "Дьирмот".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Владимир Танчик Металлист (Харьков)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...