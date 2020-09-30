Танчик стал игроком Металла

Харьковский " Металл " подписал контракт с 28-летним фланговым хавбеком Владимиром Танчиком.

Условия соглашения клуб не сообщает, а лишь информирует, что к своей новой команде хавбек присоединился на правах свободного агента и выбрал игровой №34.

Предыдущим клубом футболиста были львовские "Карпаты".

Ранее в Украине Танчик выступал за такие команды, как "Княжа", "Львов", "Севастополь", "Олимпик" и "Черноморец". Также он успел поиграть за польские "Рух", "Гурник", "Стомиль" и венгерский "Дьирмот".