"Похоже, кое-кто считает себя выше закона" - Карпаты недоумевают, на каком основании Рух продает билеты на матч с Динамо

Львовские " Карпаты " объявили, что матч Второй лиги против "Чайки", который состоится 18 октября, пройдет без зрителей. Данное решение клуба основано на решении Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, которое оставило Львов в оранжевой зоне.

Вместе с тем "Карпаты" недоумевают и апеллируют к львовскому "Руху", который реализует билеты на домашний матч 6-го тура против "Динамо", который состоится 17 октября.

"Карпаты" руководствуются законом. В постановлении №641 Министерства здравоохранения четко сказано, что допускать болельщиков на трибуны в ограниченном количестве возможно только при условии зеленой или желтой зоны карантина.

Комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС, УАФ, УПЛ и ПФЛ – все инстанции подтвердили нам эти условия.

На каких основаниях "Рух" собирается проводить матч со зрителями – нам неизвестно. Похоже, кое-кто считает себя выше закона, плюет на человеческие жизни, прикрывается статусом депутата горсовета, пользуется отсутствием неотвратимости наказания и не может побороть свое тщеславие.

"Карпаты" призывают львовян соблюдать правила карантина и не удовлетворять эго отдельных лиц. Также мы обращаемся к УАФ, УПЛ, Комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС и правоохранительным органам – вы должны обеспечивать порядок в стране и футболе, а эта ситуация еще раз доказывает всем, что некоторые лица и клубы у нас привилегированные", – сказано в заявлении "Карпат".