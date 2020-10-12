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"Похоже, кое-кто считает себя выше закона" - Карпаты недоумевают, на каком основании Рух продает билеты на матч с Динамо
Во Львове своя атмосфера
Львовские "
Вместе с тем "Карпаты" недоумевают и апеллируют к львовскому "Руху", который реализует билеты на домашний матч 6-го тура против "Динамо", который состоится 17 октября.
"Карпаты" руководствуются законом. В постановлении №641 Министерства здравоохранения четко сказано, что допускать болельщиков на трибуны в ограниченном количестве возможно только при условии зеленой или желтой зоны карантина.
Комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС, УАФ, УПЛ и ПФЛ – все инстанции подтвердили нам эти условия.
На каких основаниях "Рух" собирается проводить матч со зрителями – нам неизвестно. Похоже, кое-кто считает себя выше закона, плюет на человеческие жизни, прикрывается статусом депутата горсовета, пользуется отсутствием неотвратимости наказания и не может побороть свое тщеславие.
"Карпаты" призывают львовян соблюдать правила карантина и не удовлетворять эго отдельных лиц. Также мы обращаемся к УАФ, УПЛ, Комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС и правоохранительным органам – вы должны обеспечивать порядок в стране и футболе, а эта ситуация еще раз доказывает всем, что некоторые лица и клубы у нас привилегированные", – сказано в заявлении "Карпат".
???? Квитки на матч з "Динамо" вже у продажу! ⠀ ???? Онлайн-замовлення перепусток на гру «Рух» (Львів) - «Динамо» (Київ) можна здійснити за лінком у сторіс ⬆️ ⠀ ⏰ Субота, 17 жовтня, 17:00! ⠀ ???? Нова оборона Львова готова до нових викликів! Буде бій! ???? ⠀ ???? Приходь на "Арену Львів"! Підтримай «Рух»! ????????
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