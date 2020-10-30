Вторая лига. Победа Металла, провал Ужгорода, игра с огнем Таврии - обзор пятничных матчей 9-го тура

Сегодня стартует девятый тур Второй лиги. Особняком выступают матчи в Ужгороде и Одессе.

Также сыграют между собой аутсайдеры группы Б, а еще на юго-востоке в пятницу попытается выиграть симферопольская "Таврия", принимающая "Реал Фарму".

БАЛКАНЫ - МЕТАЛЛ 1:3 (0:2)

Голы: Лукас Кунья (60) - Папа Гуйе (27), Фомин (32), Федорив (75 пен)

Не только дебют Папы Гуйе, но и повреждения Сергея Люльки и Егора Демченко заставили Александра Кучера поменять схему и против "Балкан" выйти с тремя центральными защитниками. Опытный сенегалец присоединился к Мизюку и Федориву, которые пропустили в восьми турах лишь один мяч.

Папа продлил традицию, согласно которой дебютанты "Металла" забивают в своих первых матчах. Вслед за Танчиком и Пико отметился и Гуйе, причем забил он хоть и после розыгрыша углового, но ударом ногой низом. Ну а через пять минут сольный проход Танчика правым флангом увенчался прострелом и замыканием в исполнении Фомина.

После перерыва Лукас Кунья вернул интригу, сократив отставание в счете. Однако с пенальти Виталий Федорив вернул перевес своей команды в два мяча, который подопечные Кучера сохранили до финального свистка.

ТАВРИЯ - РЕАЛ ФАРМА 1:0 (0:0)

Голы: Клочко (52)

На 69-й минуте Вадим Гриппа ("Таврия") не забил пенальти

Симферопольцы владели преимуществом и во втором тайме сумели воплотить его в гол Клочко. Вадим Гриппа имел отличную возможность удвоить перевес "Таврии", но не сумел перехитрить Никиту Кучера с одиннадцатиметровой отметки.

В концовке хозяева отдали мяч сопернику, что было трудно объяснить, все же их исполнительское мастерство выше одесситов в разы. Тем не менее, победителей не судят - у команды Шевченко становится 17 очков и как минимум до завтра они выходят на второе место в группе Б Второй лиги!

НИКОПОЛЬ - НИКОЛАЕВ-2 0:1 (0:1)

Гол: Фальковский (13)

Удаление: Бэйер (31), Твердоух (54) - Биневский (90+2)

Последняя команда группы Б выиграла первый тайм благодаря голу Фальковского и удалению в составе хозяев. После перерыва красную карточку получил и Твердоух, оставив свою команду вдевятером против 11 соперников. Поэтому довести дело до первой победы в сезоне "Николаеву-2" было уже не сложно.

УЖГОРОД - КАРПАТЫ ГАЛИЧ 0:3 (0:1)

Гол: Козак (45+2, 55), Антошик (76)

Матч начался ранее, чем планировалось изначально. Уже перед самым уходом враздевалку на перерыв гостям удалось открыть счет, очередную голевую передачу в свой актив записал Назар Вербный, который навесил справа со штрафного, а Богдан Козак головой замкнул подачу.

После перерыва тот же Козак удвоил перевес своей команды, а вот Антошик довел счет до крупного. Недавний лидер группы А явно находистя в игровом кризисе, который начал проявляться еще в прошлом туре против "Чернигова" (1:1)...