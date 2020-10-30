Запорожская классика, коронавирус в Буковине - анонс девятого тура Второй лиги

В черновицкой "Буковине" начались проблемы с заболевшими в команде, поэтому матч с "Рубиконом" до последнего находится в "воздухе". Предположительно, игра все же состоится, когда хозяева получат результаты последних тестов на коронавирус. Но начнется она не раньше воскресенья, о чем уже отрапортовал на своем официальном сайте "Рубикон".

Группа А

"Ужгород" - "Карпаты" Галич. Один из двух центральных поединков тура в группе А сведет "Ужгород" и "Карпаты" из Ивано-Франковской области. В прошлом туре подопечные Владимира Васютика сыграли дома против "Чернигова", хотя должны были ехать в гости, и едва спаслись от поражения на последних минутах. "Карпаты" же уверенной победой над "Буковиной" доказали, что неудача в Демидове туром ранее была лишь неприятным эпизодом.

"Диназ" - "Эпицентр". А вот и поединок лидера, который сыграет против амбициозного проекта из Киевской области на его поле. По потерянным очкам между командами всего один балл, да и сам "Эпицентр" в редких выездных матчах играет настолько же убедительно, как дома в Дунаевцах. Против "Оболони-2" в прошлом туре был как раз тот случай (3:0), может быть потому, что изначально поединок планировался к проведению именно в Хмельницкой области?

"Нива" - "Чернигов". Впервые матч в Виннице обслужит женщина-арбитр, Кристина Козорог отправится на соперничество атсайдера группы А и новичка профессионального футбола. У хозяев сразу две серьезные пробоины в составе - из-за дисквалификаций не смогут сыграть центральный защитник Дмитрий Попов и лучший бомбардир команды Денис Громок.

"Буковина" - "Рубикон". Об этом матче уже сказано выше, отметим лишь, что Тарас Сивка у хозяев и Сергей Шишкин у гостей не смогут принять в нем участия в любом случае, оба отстранены.

«Буковина» готується до «Рубікону» в обмеженому складі Цими вихідними має відбутися матч 9 туру Другої ліги (група «А»)... Опубликовано ФСК “Буковина” Чернівці Среда, 28 октября 2020 г.

"Волынь-2" - "Чайка". Воскресную программу тура откроет противостояние дубля "крестоносцев" и команды, которая играла вничью с двумя лидерами. Чтобы и дальше не отпускать далеко лидирующую пятерку "Чайке" просто необходимо побеждать команды нижней половины таблицы.

"Оболонь-2" - "Карпаты" Львов. Встреча двух самых молодых коллективов северо-запада, если не считать периодически помогающих своему дублю опытных игроков основы "пивоваров", а также Андрея Корнева, который снова решил продолжить карьеру. Сложно предсказать исход, но отмечу, что шансы на победу есть у обеих сторон.

Группа Б

"Балканы" - "Металл". Папа Гуйе не сумел дебютировать против "Энергии" и харьковчане впервые потеряли очки (0:0). В Одессу, где состоится матч, не отправился Сергей Давыдов, который серьезно подвел "Металл" в прошлом матче своим удалением в концовке. У "Балкан" проблемы больше касаются околофутбольных вещей, что сказывается и на демонстрируемом в пределах изумрудного прямоугольника. Поэтому не верю в подопечных Андрея Пархоменко, очередные три очка заработает лидер группы Б.

"Никополь" - "Николаев-2". Во втором туре кряду молодые "корабелы" сыграют на выезде с конкурентом, в прошлом матче они проиграли "Реалу Фарме" (1:2) и не смогли подняться с последнего места. "Никополь" неделей ранее огорчил "Перемогу", отобрав у нее два очка (1:1).

"Таврия" - "Реал Фарма". Симферопольцы не смогли дожать черкасский "Днепр" (2:2), из-за чего явно расстроились, ведь потеря очков была не запланирована командой. Принимая одесситов, подопечные Сергея Шевченко не могут ставить иных задач, кроме победных.

"Яруд" - "Днепр". Если по первым турам между командами можно было смело ставить знак равенства, то октябрь "Днепр" провел здорово и выжал едва ли не максимум очков из тех шансов, которые имел. В Мариуполе подопечные Игоря Столовицкого способны сыграть с позиции силы и материализовать накопленный уже опыт в добывание трех очков.

"Энергия" - "Черкащина". После суммарных 2:8 в играх с "Металлургом" и "Кривбассом" подопечные Олега Федорчука приехали в Харьков и дали бой "Металлу". Но коллектив Анатолия Бессмертного меньше сил уделяет массированной атаке, так что и "Энергии" в большей мере придется раскрываться. Это и позволит черкащанам отыскать свои шансы и одержать победу.

"Металлург" - "Кривбасс". Второе место сыграет против четвертого, но по потерянным очкам между коллективами равенство. Классическая вывеска для украинской Высшей лиги станет прекрасным итогом девятого тура. Оба коллектива лучше действуют впереди, чем сзади, поэтому есть все предпосылки к результативному футболу.