Президент галицких Карпат: Мы просто купили у львовских Карпат комплекты формы, но не смогли сменить герб

Президент галицких " Карпат " Владимир Магаль рассказал о дружбе с "Карпатами" львовскими.

"Владелец "Карпат" Олег Смалийчук мой давний знакомый, мы дружим. В Галиче состоялся товарищеский матч между нашими командами. Мы, тогда еще любители победили наших друзей из Львова, в составе которых играли Мякушко, Федецкий, Швед, Карраскаль и другие звезды. Это был первый шаг к тому, чтобы мы вышли за рамки любителей и задумались о переходе на профессиональный уровень.

Конечно, нам не хватало опыта, поэтому Олег помог. Мы купили у "Карпат" комплекты формы и экипировки. Где можно было заменить герб - сделали это, где нет - оставили. Арендовали автобус, пригласили профессионалов. У нас просто не хватило бы времени собирать все по крупицам, сами знаете, какой короткий была перерыв между чемпионатами. Но если тренерский штаб и персонал удалось взять "комплектом", то с игроками так не получилось. К нам перешли лишь несколько карпатовцев, хотя мы предлагали многим.

Я уверен, что ребята совершенно не пожалели о своем переходе - взять тех же Мердеева, Козака и Бея. Ребята играли только в чемпионате U-19, а тут сразу получил шанс выступать против сильных и опытных команд. Для них это хорошая возможность вырасти и зарекомендовать себя на высоком уровне", - сказал Магаль.

Напомним, что в своей группе Второй лиги по итогам осенней части сезона галицкие "Карпаты" идут на 5-м месте, а львовские - на 13-м.