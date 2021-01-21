Не по спортивному принципу. Болотников объяснил, как львовские Карпаты попадут в Первую лигу

Директор по стратегическому развитию львовских " Карпат " Сергей Болотников подтвердил, что команда выйдет в Первую лигу в результате объединения с одноименным клубом из города Галич Ивано-Франковской области (идет среди лидеров Второй лиги в группе А).

Де-юре, отметил Болотников, это будет не по спортивному принципу.

Где-то оно так и будет. Но не забывайте, что "Карпаты" по спортивному принципу должны были оказаться в Первой лиге. Нас опустили во Вторую только потому, чтобы не создавать прецедент, когда клубы не хотят доигрывать сезон в УПЛ, снимаются и оказываются в Первой лиге. И таким образом экономят деньги. Поэтому де-факто я не вижу нарушения спортивного принципа.

В то же время львовские "Карпаты", которые занимают последнюю строчку в турнирной таблице Второй лиги (группа А), очевидно, потеряют профессиональный статус по итогам сезона.