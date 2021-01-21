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Не по спортивному принципу. Болотников объяснил, как львовские Карпаты попадут в Первую лигу
Вместо команды из Галича
Директор по стратегическому развитию львовских "
Де-юре, отметил Болотников, это будет не по спортивному принципу.
Где-то оно так и будет. Но не забывайте, что "Карпаты" по спортивному принципу должны были оказаться в Первой лиге. Нас опустили во Вторую только потому, чтобы не создавать прецедент, когда клубы не хотят доигрывать сезон в УПЛ, снимаются и оказываются в Первой лиге. И таким образом экономят деньги. Поэтому де-факто я не вижу нарушения спортивного принципа.
В то же время львовские "Карпаты", которые занимают последнюю строчку в турнирной таблице Второй лиги (группа А), очевидно, потеряют профессиональный статус по итогам сезона.
Если клуб теряет профессиональный статус, то все контракты аннулируются. Все игроки становятся свободными агентами. В общем я надеюсь, что многие игроки окажутся в обновленных "Карпатах".
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