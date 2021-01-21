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Не по спортивному принципу. Болотников объяснил, как львовские Карпаты попадут в Первую лигу

Вторая лига
(2 голосов)

Вместо команды из Галича

Не по спортивному принципу. Болотников объяснил, как львовские Карпаты попадут в Первую лигу
Новина українською

Директор по стратегическому развитию львовских "Карпат" Сергей Болотников подтвердил, что команда выйдет в Первую лигу в результате объединения с одноименным клубом из города Галич Ивано-Франковской области (идет среди лидеров Второй лиги в группе А).

Де-юре, отметил Болотников, это будет не по спортивному принципу.

Где-то оно так и будет. Но не забывайте, что "Карпаты" по спортивному принципу должны были оказаться в Первой лиге. Нас опустили во Вторую только потому, чтобы не создавать прецедент, когда клубы не хотят доигрывать сезон в УПЛ, снимаются и оказываются в Первой лиге. И таким образом экономят деньги. Поэтому де-факто я не вижу нарушения спортивного принципа.

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В то же время львовские "Карпаты", которые занимают последнюю строчку в турнирной таблице Второй лиги (группа А), очевидно, потеряют профессиональный статус по итогам сезона.

Если клуб теряет профессиональный статус, то все контракты аннулируются. Все игроки становятся свободными агентами. В общем я надеюсь, что многие игроки окажутся в обновленных "Карпатах".

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В статье: Первая лига Вторая лига Карпаты (Львов) Сергей Болотников Карпаты (Галич)
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Источник:
Карпати Львів

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Комментарии (8)
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Cannabis Sativa (Луцк)
21.01.2021 в 14:58
Кому потрібні такі команди? Сезон догравати не хочуть. На спортивний принцип їм плювати. Історію славетного клубу зганьбили. Емблему спотворили. Мало того, лисий бовдур тепер нагло заявляє, що в кінці сезону керівництво збирається кинути гравців команди з Галича.
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0
-1
Криміналіст (Львів)
21.01.2021 в 15:06
Хто збирається кинути гравців Галича? Галич і заявився в другу лігу саме задля того, щоб стати Карпати Львів. Про це говорилось і говориться постійно. Всі тренери, обслуговуючий персонал, екіпіровка, автобуси, тренувальні поля перейшли зі Львова. Якби не створювалась така схема, то б і не було Галича в другій лізі. Для початку я вважаю треба розібратись в ситуації, щоб її коментувати
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0
0
Dortmund 09 (Киев)
21.01.2021 в 14:24
Уже не все так просто, УЕФА разрабатывает спец закон против клубов-клонов. Скоро такие комбинации прокатывать не будут. И это очень хорошо! Например СК Днепр-1, далеко не факт, что получит разрешение на участие в еврокубках, до погашения долгов старого Днепра.
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+1
0
Криміналіст (Львів)
21.01.2021 в 14:34
Ось тут основне - до погашення боргів. А в Карпатах борги погашаються, і до літа мають бути 100% все закрито по фінансах. Нові Карпати створюються лише тому, що другий власник ніяк не бере участі в житті клубу, а не через борги
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+1
-1
Dortmund 09 (Киев)
21.01.2021 в 14:45
А хто взагалі фінансує новий клуб Карпати, не в курсе? Димінський окемо? Чи може хтось з людей Садового чи Порошенка. Сподіваюся, що це буде міцний та довготривалий проект.
+1
0
Глюк Львів (Лемберг)
21.01.2021 в 14:58
Ніхто. Смайл, спонсори, повернення компенсацій, трансферні платежі.
+1
0
Dortmund 09 (Киев)
21.01.2021 в 15:03
ок, дякую
0
0
avatar
Байкал (Lviv)
21.01.2021 в 14:07
Лисе посміховисько !!!
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+5
-2


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