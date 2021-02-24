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Притула: Настоящих Карпат уже не будет, руководители просто убили клуб
Воспитанник Карпат не верит в возрождение клуба
fcrukh.com
Хавбек "
- Твое отношение к ситуации, сложившейся в "Карпатах"?
– Я думаю, руководители просто убили клуб, принимая неоднозначные и порой странные решения. Не знаю, как можно было за такой короткий промежуток времени довести именитый клуб к тому, что с ним сейчас.
Конечно, это хорошая возможность засветить местных молодых талантов, однако, даже нам было трудно противостоять взрослым футболистам во второй лиге, а о 16-летних ребятах, которые сейчас играют за "зелено-белых", я вообще молчу.
- Веришь ли в возвращение этого клуба в элиту уже в ближайшее время?
– Если говорить о настоящих "Карпатах", а именно львовских, то нет. Конечно, галицкий клуб может достаточно быстро повыситься в классе, однако настоящих "Карпат" уже не будет. Для меня "Карпаты" Галич никогда не заменят те легендарные "зелено-белые".
Даже если проектная команда Смалийчука выйдет в элитный дивизион, для меня это будет чем-то чужим.
- Хотел бы встретиться с бывшим клубом в футболке "Руха"?
– Все мы понимаем, насколько маловероятно, что в ближайшие годы львовские карпатовцы вернутся в элиту и вернутся ли туда вообще. Конечно, хотелось бы когда-то сыграть против своего бывшего коллектива. Разве что было бы интересно провести матч против "Карпат" Галич.
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