Притула: Настоящих Карпат уже не будет, руководители просто убили клуб

Хавбек " Руха " Остап Притула, который является воспитанником "Карпат", поделился мнением о нынешнем положении дел в "зелено-белом" клубе.

- Твое отношение к ситуации, сложившейся в "Карпатах"?

– Я думаю, руководители просто убили клуб, принимая неоднозначные и порой странные решения. Не знаю, как можно было за такой короткий промежуток времени довести именитый клуб к тому, что с ним сейчас.

Конечно, это хорошая возможность засветить местных молодых талантов, однако, даже нам было трудно противостоять взрослым футболистам во второй лиге, а о 16-летних ребятах, которые сейчас играют за "зелено-белых", я вообще молчу.

- Веришь ли в возвращение этого клуба в элиту уже в ближайшее время?

– Если говорить о настоящих "Карпатах", а именно львовских, то нет. Конечно, галицкий клуб может достаточно быстро повыситься в классе, однако настоящих "Карпат" уже не будет. Для меня "Карпаты" Галич никогда не заменят те легендарные "зелено-белые".

Даже если проектная команда Смалийчука выйдет в элитный дивизион, для меня это будет чем-то чужим.

- Хотел бы встретиться с бывшим клубом в футболке "Руха"?

– Все мы понимаем, насколько маловероятно, что в ближайшие годы львовские карпатовцы вернутся в элиту и вернутся ли туда вообще. Конечно, хотелось бы когда-то сыграть против своего бывшего коллектива. Разве что было бы интересно провести матч против "Карпат" Галич.