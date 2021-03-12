Рух вместо матча УПЛ со Львовом сыграет спарринг с Подольем

После возвращения со сборов в Турции, футболисты хмельницкого "Подолье" получили несколько дней отпуска. Кроме тренировок команда проведет еще один спарринг.

Заключительный контрольный поединок перед восстановлением сезона "Подолье" сыграет с командой Премьер-лиги - львовским "Рухом".

Матч запланирован на учебно-тренировочной базе "Руха" в воскресенье, 14 марта. Время начала поединка в 15:00.

19 марта, в рамках Чемпионата Украины, ФК "Подолье" сыграет дома с дунаевецким "Эпицентром".

Напомним, что матч 18-го тура "Львов" - "Рух" перенесен на неопределенный срок.