  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Вторая лига
  4. Экс-тренер Перемоги вошел в тренерский штаб Буковины
В тренде
Вторая лига
Вторая лига

Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Экс-тренер Перемоги вошел в тренерский штаб Буковины

Вторая лига
(1 голосов)

Также он работал в "Черноморце-2"

Экс-тренер Перемоги вошел в тренерский штаб Буковины

Фото: ФК Буковина

Новина українською

"Буковина" официально сообщила о том, что в тренерский штаб команды вошел Павел Таран. 32-летний специалист будет ассистентом главного тренера Евгения Коваленко.

Ранее Таран работал в штабе "Черноморца-2", возглавлял "Перемогу".

Читайте также Буковина подписала двух новичков и вернула одного из лидеров

Напомним, что в турнирной таблице Второй лиги группы А "Буковина" находится на 7-м месте, в активе клуба 12 очков.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Буковина (Черновцы) Павел Таран
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Буковина

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...