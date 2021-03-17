Вторая лига
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Экс-тренер Перемоги вошел в тренерский штаб Буковины
Также он работал в "Черноморце-2"
Фото: ФК Буковина
"Буковина" официально сообщила о том, что в тренерский штаб команды вошел Павел Таран. 32-летний специалист будет ассистентом главного тренера Евгения Коваленко.
Ранее Таран работал в штабе "Черноморца-2", возглавлял "Перемогу".
Напомним, что в турнирной таблице Второй лиги группы А "Буковина" находится на 7-м месте, в активе клуба 12 очков.
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Источник:ФК Буковина
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