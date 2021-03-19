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Черкасский Днепр подписал воспитанника Динамо

Вторая лига
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Еще один новичок в команде Второй лиги

Черкасский Днепр подписал воспитанника Динамо

Фото: ФК Таврия

Новина українською

Черкасский "Днепр" подписал форварда Виктора Сахнюка. Контракт с нападающим рассчитан сроком на один год.

Нынешний сезон 30-летний форвард начинал в "Буковине". За этот клуб он провел 10 матчей и забил 1 мяч во Второй лиге, а также сыграл 1 поединок в Кубке Украины.

Сахнюк является воспитанник академии киевского "Динамо". Ранее футболист выступал за словацкие "Ружомберок", "Дуклу" (Банска-Бистрица) и "Татран" (Липтовски-Микулаш), молодежку киевского "Арсенала", тернопольскую "Ниву", "Энергию", польскую "Сталь" (Гожице), армянский "Эребуни", "Кобру", "Горняк" и "Таврию Симферополь".

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Напомним, что "Днепр" после снятия "Черкащины" занимает 10-е место в группе Б Второй лиги. 19 марта команда Игоря Столовицкого сыграет на выезде с "Кривбассом".

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В статье: Виктор Сахнюк Днепр (Черкассы)
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