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Экс-защитник Полесье перешел в черкасский Днепр
Футболист подписал с клубом контракт до марта следующего года
Фото: ФК Полесье
Центральный защитник "Полесье" Евгений Кузнецов перешел в черкасский "Днепр". Об этом сообщает Meta-ratings.
23-летний воспитанник киевского футбола пклубом контракт до марта следующего года.
В нынешнем сезоне Кузнецов не провел за "Полесье" ни одного матча. Сезоном ранее он принял участие в четырех встречах Второй лиги и одной игре Кубка Украины.
Напомним, что черкасский "Днепр" после снятия "Черкащины" занимает 10-е место в группе Б Второй лиги. 19 марта команда Игоря Столовицкого сыграет на выезде с "Кривбассом".
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