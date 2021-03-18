Экс-защитник Полесье перешел в черкасский Днепр

Центральный защитник "Полесье" Евгений Кузнецов перешел в черкасский "Днепр". Об этом сообщает Meta-ratings.

23-летний воспитанник киевского футбола пклубом контракт до марта следующего года.

В нынешнем сезоне Кузнецов не провел за "Полесье" ни одного матча. Сезоном ранее он принял участие в четырех встречах Второй лиги и одной игре Кубка Украины.

Напомним, что черкасский "Днепр" после снятия "Черкащины" занимает 10-е место в группе Б Второй лиги. 19 марта команда Игоря Столовицкого сыграет на выезде с "Кривбассом".