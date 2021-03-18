  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Вторая лига
  4. Экс-защитник Полесье перешел в черкасский Днепр
В тренде
Вторая лига
Вторая лига

Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Экс-защитник Полесье перешел в черкасский Днепр

Вторая лига
(1 голосов)

Футболист подписал с клубом контракт до марта следующего года

Экс-защитник Полесье перешел в черкасский Днепр

Фото: ФК Полесье

Новина українською

Центральный защитник "Полесье" Евгений Кузнецов перешел в черкасский "Днепр". Об этом сообщает Meta-ratings.

23-летний воспитанник киевского футбола пклубом контракт до марта следующего года.

В нынешнем сезоне Кузнецов не провел за "Полесье" ни одного матча. Сезоном ранее он принял участие в четырех встречах Второй лиги и одной игре Кубка Украины.

Напомним, что черкасский "Днепр" после снятия "Черкащины" занимает 10-е место в группе Б Второй лиги. 19 марта команда Игоря Столовицкого сыграет на выезде с "Кривбассом".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Полесье (Житомир) Днепр (Черкассы) Евгений Кузнецов
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Meta-ratings

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...