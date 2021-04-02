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Вторая лига. Металл без изысков обыгрывает Реал Фарму (2:0)
Харьковчане берегли силы и ноги
Фото - ФК Металл
В первом матче 15-го тура "Металл" приехать откатать обязательную программу и заодно раскатать одесский "Реал Фарма", который не только занимал перед туром предпоследнее место, но и зимой изменил едва ли не больше половины состава.
Уже с первых минут игры преимущество гостей было тотальным, а высокий прессинг харьковчан не оставлял "фармацевтам" шансов на переход к контратакующим действиям. Вскоре счет был открыт, Евгений Подлепенец навесил со штрафного с правого фланга и Егор Демченко головой прошил Даскалицу и угодил мячом в сетку. Ну а спустя несколько минут прострел Сергея Люльки прервала рука защитника "Реала" и Виталий Федорив "с точки" удвоил преимущество лидера группы Б.
Во втором тайме игра была более равной за счет того, что "Металл" явно начал беречь ноги лидеров и на поле не самого лучшего качества банально не мог играть в привычном ритме. Благодаря этой победе "Металл" сохранил девятиочковое преимущество над "Кривбассом" в турнирной таблице.
Реал Фарма - Металл 0:2 (0:2)
Голы: Демченко (21), Федорив (27 пен)
Реал Фарма: Даскалица, Малицкий, Колесников, Абузраа, Д.Онуфрак, А.Лиховидов (к), Попов, Полищук, Бурахович, Фабер, Федоров.
Металл: Каневцев, Люлька, Мизюк, Федорив, Танчик, Ралюченко, Поступаленко, Подлепенец, Демченко, Жо, Фомин.
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