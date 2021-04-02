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Карпаты обновили клубный сайт - теперь с онлайн-чатом
Львовский клуб продолжает внедрять нововведения
fckarpaty.com
Львовские "
Разработкой нового сайта занимались с начала 2021 года.
Сообщается, что главная функция нового сайта – фанатский чат, который позволяет болельщикам общаться между собой и с менеджментом клуба.
Также с сайтом автоматизирован и клубный магазин, а в разделе "Менеджмент" появились и топ-патроны клуба.
Отмечается, что на данный момент сайт работает в тестовом режиме.
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Источник:ФК Карпаты
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Комментарии (1)
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Конфуцій (Львів)
02.04.2021 в 19:34
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