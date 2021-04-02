  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Вторая лига
  4. Карпаты обновили клубный сайт - теперь с онлайн-чатом
В тренде
Вторая лига
Вторая лига

Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Карпаты обновили клубный сайт - теперь с онлайн-чатом

Вторая лига
(1 голосов)

Львовский клуб продолжает внедрять нововведения

Карпаты обновили клубный сайт - теперь с онлайн-чатом

fckarpaty.com

Новина українською

Львовские "Карпаты" запустил новый клубный сайт, сообщает пресс-служба.

Разработкой нового сайта занимались с начала 2021 года.

Сообщается, что главная функция нового сайта – фанатский чат, который позволяет болельщикам общаться между собой и с менеджментом клуба.

Также с сайтом автоматизирован и клубный магазин, а в разделе "Менеджмент" появились и топ-патроны клуба.

Отмечается, что на данный момент сайт работает в тестовом режиме.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Карпаты (Львов)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Карпаты

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Конфуцій (Львів)
02.04.2021 в 19:34
Патреон, інтернет-магазин, новий офіс, новий сайт, - молодці! Тільки ще єдине питання, а команда і футбол будуть?
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...