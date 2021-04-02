Карпаты обновили клубный сайт - теперь с онлайн-чатом

Львовские " Карпаты " запустил новый клубный сайт, сообщает пресс-служба.

Разработкой нового сайта занимались с начала 2021 года.

Сообщается, что главная функция нового сайта – фанатский чат, который позволяет болельщикам общаться между собой и с менеджментом клуба.

Также с сайтом автоматизирован и клубный магазин, а в разделе "Менеджмент" появились и топ-патроны клуба.

Отмечается, что на данный момент сайт работает в тестовом режиме.