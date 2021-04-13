Вторая лига. Эпицентр забивает первые голы и добывает дебютную победу в календарном году

После двух поражений кряду один из фаворитов Группы А обязан был побеждать и улучшать свое положение в борьбе за выход в Первую лигу. Подопечные Игоря Бадло взялись за дело, не откладывая его в долгий ящик. Уже в дебюте сперва Тарас Плис использовал передачу Андрея Беженара и точно пробил головой. Ну а спустя несколько минут "Эпицентр" заработал пенальти за игру рукой соперника в своей штрафной площадке. Руслан Ивашко уверенно привел приговор в исполнение.

На исходе времени первого тайма форвард хозяев оформил дубль, добив мяч в сетку после удара Сергея Рацы. После перерыва ход поединка не менялся, "Эпицентр" все так же активно прессинговал и стремился забить еще. Тем не менее, сделать это так и не удалось, однако и задела первого тайма вполне хватило.

Эпицентр - Рубикон 3:0 (3:0)

Голы: Плис (10), Ивашко (15 пен, 40)

Эпицентр: Попович, Бадло В., Захарченко, Ничипоренко, Кузив В., Беженар, Буй, Раца, Кузив Р., Ивашко, Плис.

Рубикон: Прокопенко, Шутенко, Ходуля, Гбамбл, Марченко, Тищенко, Заричнюк, Близно, Копитов, Глущук, Яната.