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Вторая лига. Эпицентр забивает первые голы и добывает дебютную победу в календарном году
За тайм разгромлен "Рубикон"
Фото - ФК Эпицентр
После двух поражений кряду один из фаворитов Группы А обязан был побеждать и улучшать свое положение в борьбе за выход в Первую лигу. Подопечные Игоря Бадло взялись за дело, не откладывая его в долгий ящик. Уже в дебюте сперва Тарас Плис использовал передачу Андрея Беженара и точно пробил головой. Ну а спустя несколько минут "Эпицентр" заработал пенальти за игру рукой соперника в своей штрафной площадке. Руслан Ивашко уверенно привел приговор в исполнение.
На исходе времени первого тайма форвард хозяев оформил дубль, добив мяч в сетку после удара Сергея Рацы. После перерыва ход поединка не менялся, "Эпицентр" все так же активно прессинговал и стремился забить еще. Тем не менее, сделать это так и не удалось, однако и задела первого тайма вполне хватило.
Эпицентр - Рубикон 3:0 (3:0)
Голы: Плис (10), Ивашко (15 пен, 40)
Эпицентр: Попович, Бадло В., Захарченко, Ничипоренко, Кузив В., Беженар, Буй, Раца, Кузив Р., Ивашко, Плис.
Рубикон: Прокопенко, Шутенко, Ходуля, Гбамбл, Марченко, Тищенко, Заричнюк, Близно, Копитов, Глущук, Яната.
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