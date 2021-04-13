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Вторая лига. Эпицентр забивает первые голы и добывает дебютную победу в календарном году

Вторая лига
(2 голосов)

За тайм разгромлен "Рубикон"

Вторая лига. Эпицентр забивает первые голы и добывает дебютную победу в календарном году

Фото - ФК Эпицентр

Артур Кисляченко Автор UA-Футбол
Новина українською

После двух поражений кряду один из фаворитов Группы А обязан был побеждать и улучшать свое положение в борьбе за выход в Первую лигу. Подопечные Игоря Бадло взялись за дело, не откладывая его в долгий ящик. Уже в дебюте сперва Тарас Плис использовал передачу Андрея Беженара и точно пробил головой. Ну а спустя несколько минут "Эпицентр" заработал пенальти за игру рукой соперника в своей штрафной площадке. Руслан Ивашко уверенно привел приговор в исполнение.

На исходе времени первого тайма форвард хозяев оформил дубль, добив мяч в сетку после удара Сергея Рацы. После перерыва ход поединка не менялся, "Эпицентр" все так же активно прессинговал и стремился забить еще. Тем не менее, сделать это так и не удалось, однако и задела первого тайма вполне хватило.

Эпицентр - Рубикон 3:0 (3:0)
Голы: Плис (10), Ивашко (15 пен, 40)
Эпицентр: Попович, Бадло В., Захарченко, Ничипоренко, Кузив В., Беженар, Буй, Раца, Кузив Р., Ивашко, Плис.
Рубикон: Прокопенко, Шутенко, Ходуля, Гбамбл, Марченко, Тищенко, Заричнюк, Близно, Копитов, Глущук, Яната.

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В статье: Рубикон (Киев) Эпицентр (Дунаевцы)
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