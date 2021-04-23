Клуб Второй лиги не согласен с решением КДК и готов идти в Лозанну

Спортивный арбитражный Суд в Лозанне может рассмотреть еще одно дело, которое касается украинского футбола.

Как ранее сообщалось, КДК УАФ отклонил жалобу ФК "Подолье" по поводу перенесенного матча 13 тура Второй лиги – с "Эпицентром".

По мнению "Подолья", команда из Дунаевцев сфальсифицировала положительные тесты на коронавирус, также в ее составе хватало здоровых футболистов, чтобы провести календарный поединок. Однако на своем заседании, состоявшемся 22 апреля, КДК УАФ протест отклонил, поскольку не установил ни одного нарушения со стороны "Эпицентра".

По информации Meta-ratings, такой вердикт КДК не устроил ФК "Подолье", который в ближайшие дни будет подавать апелляцию в Апелляционный комитет УАФ. В случае необходимости подоляне настроены обратиться и в Спортивный арбитражный суд в Лозанне.

Напомним, что на данный момент "Подолье" находится на первом месте в группе А Второй лиги, набрав 38 очков. "Эпицентр" - на 5-м месте, в активе клуба 14 игр и 28 зачетных пунктов.