До конца сезона руководить Таврией будет тренер вратарей

Во второлиговой "Таврии Симферополь" после ухода в отставку главного тренера Олега Федорчука, решили не спешить с назначением нового тренера.

По информации Meta-ratings, до конца сезона обязанности главного тренера будет исполнять Геннадий Головенко, который в тренерском штабе Федорчука отвечал за подготовку вратарей.

Уступив в последних турах главным конкурентам – "Кривбассу" (0:5) и "Mеталлу" (0:3), футболисты "Таврии Симферополь" распрощались с надеждами завоевать путевку в Первую лигу.

Напомним, что "Таврия Симферополь" занимает четвертое место в группе "Б" Второй лиги, в активе клуба 28 зачетных пунктов.