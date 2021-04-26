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До конца сезона руководить Таврией будет тренер вратарей

Вторая лига
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В клубе решили не спешить с назначением нового наставника

До конца сезона руководить Таврией будет тренер вратарей

Фото: ФК Таврия Симферополь

Новина українською

Во второлиговой "Таврии Симферополь" после ухода в отставку главного тренера Олега Федорчука, решили не спешить с назначением нового тренера.

По информации Meta-ratings, до конца сезона обязанности главного тренера будет исполнять Геннадий Головенко, который в тренерском штабе Федорчука отвечал за подготовку вратарей.

Уступив в последних турах главным конкурентам – "Кривбассу" (0:5) и "Mеталлу" (0:3), футболисты "Таврии Симферополь" распрощались с надеждами завоевать путевку в Первую лигу.

Напомним, что "Таврия Симферополь" занимает четвертое место в группе "Б" Второй лиги, в активе клуба 28 зачетных пунктов.

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В статье: Таврия (Симферополь)
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Источник:
Meta-ratings

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