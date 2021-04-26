Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
До конца сезона руководить Таврией будет тренер вратарей
В клубе решили не спешить с назначением нового наставника
Фото: ФК Таврия Симферополь
Во второлиговой "Таврии Симферополь" после ухода в отставку главного тренера Олега Федорчука, решили не спешить с назначением нового тренера.
По информации Meta-ratings, до конца сезона обязанности главного тренера будет исполнять Геннадий Головенко, который в тренерском штабе Федорчука отвечал за подготовку вратарей.
Уступив в последних турах главным конкурентам – "Кривбассу" (0:5) и "Mеталлу" (0:3), футболисты "Таврии Симферополь" распрощались с надеждами завоевать путевку в Первую лигу.
Напомним, что "Таврия Симферополь" занимает четвертое место в группе "Б" Второй лиги, в активе клуба 28 зачетных пунктов.
Популярное сейчас
- Суркис: На премиальные можно купить однокомнатную квартиру и хорошую машину
- Суркис: С чемпионством первым меня поздравил Ахметов
- Цифры не врут: Малиновский – лучший игрок матча Аталанта – Болонья
- Денисов: Кучер инвестировал в Металл от 500 тысяч долларов
- Эден Азар привез своего парикмахера в Испанию на частном самолете, наплевав на безопасность. ФОТО
- Happy Birthday to me! Девушка Валерия Бондаря отметила свое 20-летие сверхгорячими кадрами. ФОТО