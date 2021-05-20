Почему Эпицентр накануне играл на ничью, Кривбасс готовится праздновать и без своего матча - анонс 23-го тура Второй лиги

Зубодробительная концовка сезона в группе А в самом разгаре, каждый матч на вес "золота", а очные баталии между конкурентами и вовсе превращаются в битвы за шесть очков регулярно. Впрочем, нередко в них очки как раз делятся, что идет на пользу командам, в этих матчах участия не принимающим - вот такой парадокс. Пока что фаворитами в сражении за топ-2 смотрятся "Ужгород" и, как это ни странно, "Эпицентр"...

Намного более прозрачно все в группе Б, где осталось определить лишь обладателя второй путевки в Первую лигу. Да и то, с большой долей вероятности, случится это уже в субботу, без непосредственного участия самого претендента, "Кривбасса".

Группа А

"Ужгород" - "Рубикон". Ничья в перенесенном матче "Подолья" и "Эпицентра", а также собственная уверенная победа над "Карпатами" из Галича (3:0) позволяет команде Владимира Васютика с оптимизмом смотреть в будущее. Победа над одним из аутсайдеров группы А в предпоследнем матче "регулярного" сезона воспринимается едва ли не как дежурное явление. Тем не менее, оформлять его Пуканычу и партнерам предстоит без дисквалифицированного Стефана Федака.

"Диназ" - "Карпаты" (Львов). У вышгородцев еще остаются шансы в борьбе за выход в Первую лигу, но для этого нужно обязательно побеждать львовские "Карпаты", которые в четырех кряду выездных встречах оставались с очками. Не сможет сыграть у хозяев Александр Гарбар, а у гостей Владислав Мудрик.

"Оболонь-2" - "Волынь-2". Лучане остаются последней командой северо-запада, которая весной еще не знала радости побед. "Оболонь-2" же в последнее время радует результатами своих болельщиков, причем даже фаворитов способна периодически "кусать". Учитывая, что сразу три игрока "крестоносцев" (Кристин Станислав, Максимчук и Сасовский) не смогут выйти на поле в предстоящем выезде, шансы "Волыни-2" на очки незначительные. Богдан Покоевой также не сыграет из-за дисквалификации, но "пивовары", традиционно, смогут привлечь опытных футболистов основы ему на замену.

"Буковина" - "Эпицентр". Без двух футболистов основы (Мануила, Боровец) вынуждены играть с одним из претендентов на повышение в классе и черновчане. "Эпицентру" терять очки нельзя, после того как команда Бадло, почему-то, решила действовать на удержание нулевой ничьи против "Подолья". Судя по всему, "Эпицентр" делает ставку на домашние победы в предстоящих играх с "Ужгородом" и тем же "Подольем". Но и о гостевых играх с "Буковиной" и винницкой "Нивой" в будущем не стоит забывать. В любом случае, дунаевчанам необходимы исключительно виктории во всех предстоящих встречах...

"Нива" - "Карпаты" (Галич). Последний выезд в сезоне для команды Романа Гнатива, но при этом вряд ли он будет легким. Хотя "Карпаты", в отличие от того же "Ужгорода", на синтетике весной поиграли достаточно, в том числе формально домашние поединки. У "Нивы" есть серьезная потеря в составе, не сыграет Вадим Хохлов. У гостей также есть потеря, не выйдет на поле Игорь Нагорный.

"Подолье" - "Чернигов". У команды Виталия Костышина едва ли не наиболее сложный календарь среди топ-5 претендентов на повышение в классе. Если дома предстоит принимать "Чернигов" и "Рубикон", то ехать в гости осталось еще к "Карпатам" из Галича и "Эпицентру". С другой стороны - это возможность все решить в очных баталиях, ну и все равно ситуация сейчас в руках хмельницкого клуба. Как бы там ни было, против "тигров" в 23-м туре терять очки нельзя, тем более, что дисквалификаций у "Подолья" нет.

Группа Б

"Яруд" - "Реал Фарма". После бодрого старта календарного года мариупольский "Яруд" погряз в пучине собственной нестабильности и проиграл пять матчей кряду. Молодым подопечным Олега Красноперова важно вернуть уверенность в своих силах и домашний матч с "Реалом Фармой" лучший для этого шанс. Кирилл Лысенко пропустит поединок, но это вряд ли остановит "Яруд" в стремлении добиться победы.

"Энергия" - "Днепр". Битва за пятое место, которое дает разве что моральное удовлетворение. "Энергия" выиграла только два матча из одиннадцати весенних, но как раз против "Перемоги" (1:0) была неожиданно организованной и целостной. "Днепр" же, если и побеждает, то исключительно с минимальным преимуществом. Игорь Столовицкий обошелся без кадровых потерь накануне тяжелого выезд, а вот "Энергия" не сможет рассчитывать на дисквалифицированного Владислава Вакулинского.

"Металлург" - "Металл". Вершителем судьбы второго места станет команда, досрочно выигравшая гонку за первую позицию. Даже ничья лишает "Металлург" теоретических шансов на возвращение в Первую лигу уже в этом сезоне и досрочно отправляет в дивизион повыше "Кривбасс", который этот тур пропускает. Сыграть против "Металла" команда Владимира Микитина вынуждена без Дмитрия Крапивного и Егора Шалфеева.

"Таврия" - "Никополь". Симферопольский клуб под руководством Юрия Чумака готовится уже к тому, чтобы попытаться доминировать в группе Б следующего сезона, наряду с запорожским "Металлургом". Пока что идет притирка командных механизмов, на результаты же не стоит обращать внимания по причине слабости соперников в последних матчах. разве что победа над черкасским "Днепром" (4:0) стоит того, чтобы быть отмеченной отдельно. Но в то же время домашняя ничья с "Перемогой" (1:1) также оставила вопросы. Защитник-бомбардир "Таврии" Павел Чмеленко пропустит этот матч из-за дисквалификации.

"Николаев-2" - "Перемога". Дубль "Николаева" в любом случае не вылетал бы, если бы даже "Черкащина" досрочно не убила интригу в борьбе за выживание в группе Б своим снятием с чемпионата. У "Перемоги" снова синусоида результатов устремилась вниз, так что шансы даже на победу у юных "корабелов" присутствуют. Даже без дисквалифицированного Александра Каведяева.