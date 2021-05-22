Вторая лига. Кривбасс оформил выход в Первую лигу чужими руками, Ужгород в шаге от повышения - обзор субботних игр 23-го тура

ОБОЛОНЬ-2 - ВОЛЫНЬ-2 2:0 (1:0)

Голы: Белый (22), Руденко (51)

В битве двух дублей подопечные Александра Антоненко доказали свой более высокий класс, забив по голу в каждом из таймов.

ДИНАЗ - КАРПАТЫ (Львов) 3:0 (2:0)

Голы: Старенький (23), Ичанский (34), Апанчук (85 пен)

Вышгородский клуб выиграл решающий для себя матч и все еще находится в гонке за вожделенные путевки в Первую лигу. Таким образом, львовские "Карпаты" прервали четырехматчевую серию без поражений на выезде.

МЕТАЛЛУРГ - МЕТАЛЛ 1:2 (1:2)

Голы: Борисенко (16) - Балули (26 пен), Демченко (36)

"Металлург" был настроен решительно и даже смог открыть счет в игре с доминантом группы Б. Тем не менее, еще в первом тайме "Металл" не только сравнял, но и вышел вперед. Счет первой половины так и остался на табло после финального свистка, за счет чего "Кривбасс" стал недосягаем для конкурентов на втором месте.

В следующем туре подопечные Геннадия Приходько отправятся на ОСК "Металлист", где в очной дуэли попытаются доказать неслучайность своего повышения в классе на пару с харьковчанами. Поединок первого круга, напомним, принес нулевую ничью при неоднозначном судействе...

ТАВРИЯ - НИКОПОЛЬ 2:0 (0:0)

Голы: Масалов (61), Доля (87)

Гол Анатолия Масалова в середине второго тайма все же принес три очка симферопольцам, которые за счет победы над аутсайдером еще оставляют шансы свергнуть "Металлург" с бронзового пьедестала группы Б. В концовке Валерий Доля сделал преимущество "Таврии" еще более ощутимым.

УЖГОРОД - РУБИКОН 2:1 (0:0)

Гол: Пуканыч (35), Вишневский (52) - Кабанюк (88)

Закарпатцы доказали свой класс в игре с командой из нижней половины таблицы. "Ужгороду", тем не менее, желательно набрать как минимум семь очков в трех оставшихся поединках, чтобы уж точно гарантировать себе пропуск в более статусный дивизион. Ключевым станет предстоящий выезд в Дунаевцы, который намечен на следующую субботу, 29-е мая.