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Свежий выпуск программы Украина футбольная с Виктором Догадайло

Вторая лига
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Информационно-аналитическая программа ПФЛ

Свежий выпуск программы Украина футбольная с Виктором Догадайло

Фото: ПФЛ

Новина українською

Очередной выпуск аналитической программы "Украина футбольная", в которой обсуждают Первую и Вторую лиги.

Гость - футбольный специалист Виктор Догадайло.

В выпуске:

  • Верес снова теряет очки, Металлист 1925 и Агробизнес этим пользуются;
  • Оболонь добывает волевую победу, Авангард и Нива выигрывают;
  • Эксклюзив: Александр Слободян о приглашении и отставке Яковенко;
  • Вторая лига в Группе А опять все сложно, Кривбасс обеспечил место в Первой лиге.

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В статье: Первая лига Вторая лига Виктор Догадайло ПФЛ Украина футбольная
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Источник:
ПФЛ

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