Вторая лига
Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Свежий выпуск программы Украина футбольная с Виктором Догадайло
Информационно-аналитическая программа ПФЛ
Фото: ПФЛ
Очередной выпуск аналитической программы "Украина футбольная", в которой обсуждают Первую и Вторую лиги.
Гость - футбольный специалист Виктор Догадайло.
В выпуске:
- Верес снова теряет очки, Металлист 1925 и Агробизнес этим пользуются;
- Оболонь добывает волевую победу, Авангард и Нива выигрывают;
- Эксклюзив: Александр Слободян о приглашении и отставке Яковенко;
- Вторая лига в Группе А опять все сложно, Кривбасс обеспечил место в Первой лиге.
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Источник:ПФЛ
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