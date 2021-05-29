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Вторая лига. Металл разгромил Кривбасс при Ярославском в VIP ложе (3:0)

Вторая лига
(4 голосов)

Пафосные речи и аншлаг на ОСК "Металлист"

Вторая лига. Металл разгромил Кривбасс при Ярославском в VIP ложе (3:0)

Фото - ФК Металл

Артур Кисляченко Автор UA-Футбол
Новина українською

Матч начался с задержкой из-за того, что исполняющий обязанности мера Харькова и Александр Ярославский решили помпезно объявить о возвращении "Металлиста". Правда текущий сезон, как и Золотой матч Второй лиги с лучшей командой Группы А, команда Александра Кучера доиграет еще с нынешним названием.

Логично, что с первых минут осрочный победитель группы Б начал осаждать ворота единственного соперника, который в этом сезоне от "Металла" еще не пропускал. Тем не менее, Геннадий Приходько грамотно организовал своих подопечных и "Кривбасс" смотрелся неплохо на фоне харьковчан, пусть и действуя вторым номером. Освоившись же на поле ОСК "Металлист", криворожане стали строить и свои опасные контратаки в попытке открыть счет.

Тем не менее, удалось первыми забить хозяевам, причем оформил "Металл" гол-красавец. Балули долго ждал вариантов на правом фланге, в результате переадресовал мяч Танчику, а тот сразу же исполнил навес в центр штрафной, где Жо нанес удар в падении через себя и был точен!

Во втором тайме игра была менее яркой, да и "Кривбассу" не удалось создать достаточно моментов, чтобы счет хотя бы сравнять. Ну а на старте последней пятнадцатиминутки Антон Поступаленко заработал пенальти и Руслан Фомин реализовал пенальти, даже расплакавшись от счастья. Ну а на последней минуте ошибкой Лепки на выходе воспользовался и Евгений Рязанцев, доведя счет до разгромного.

Последняя победа "Металла" на этом стадионе перед перезапуском проекта...

Металл - Кривбасс 3:0 (1:0)
Голы: Жо (29), Фомин (75 пен), Рязанцев (90)
Металл: Каневцев, Люлька, Мизюк, Федорив, Танчик, Ралюченко, Балули, Подлепенец, Демченко, Жо, Фомин.
Кривбасс: Лепка, Малиновский, Заименко, Фатеев, Коцюмака, Рябов, Яровой, Пятов, Квасов, Горват, Ременюк.
Предупреждения: Заименко (44)

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Металл (Харьков)
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Комментарии (8)
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911+ (Харків)
29.05.2021 в 20:07
Без предматчевого спича было бы вообще зашибись! Ну ничего,.. потерпеть можно.
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0
0
avatar
Просто Толик (Одесса)
29.05.2021 в 19:39
МКГ
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0
-4
avatar
Я так думаю... (КиЇв)
29.05.2021 в 19:37
Ярославский: «Призываю депутатов города поддержать передачу инфраструктуры Игорю Терехову». Это как, в прямом смысле или переносном? Или это оговорка по Фрейду?
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+2
0
avatar
Я так думаю... (КиЇв)
29.05.2021 в 19:40
Или «Металлист» будет муниципальным клубом?
Ответить
0
0
sorokop (днепр )
29.05.2021 в 19:26
Кривбассу надо усиливаться,с такой игрой в 1 лиге делать нечего
Ответить
0
0
football_soccer (Украина)
29.05.2021 в 19:37
процесс запущен. Ща скоро цену на свет подымают, основной кэш дядя Ринат заберет на бразильцев, а там шо по остальному навару останется, это уже вовчик заберет на свой Кривбасс , и будет усиление ))
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+3
0
Slavutic
29.05.2021 в 17:35
В режиме реального времени наблюдаем возрождение Металлиста! Солидное начало! Ярославский и Терехов со своими детьми открывали матч! Независимо от того, как город разберётся со своими двумя Металлистами, удачи Харькову в дальнейшем!) Одесса + Харьков = алкоголь!!!
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+4
0
avatar
jnp49 (ОДЕССА)
29.05.2021 в 17:09
Приятно ОЧЕНЬ смотреть на сие действо! ВПЕРЁД МЕТАЛЛИСТ! Футбольная Украина РАДА возрождению нашей ФУТБОЛЬНОЙ ЛЕГЕНДЫ!!!
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+7
-1


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