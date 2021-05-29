Вторая лига. Металл разгромил Кривбасс при Ярославском в VIP ложе (3:0)

Матч начался с задержкой из-за того, что исполняющий обязанности мера Харькова и Александр Ярославский решили помпезно объявить о возвращении "Металлиста". Правда текущий сезон, как и Золотой матч Второй лиги с лучшей командой Группы А, команда Александра Кучера доиграет еще с нынешним названием.

Логично, что с первых минут осрочный победитель группы Б начал осаждать ворота единственного соперника, который в этом сезоне от "Металла" еще не пропускал. Тем не менее, Геннадий Приходько грамотно организовал своих подопечных и "Кривбасс" смотрелся неплохо на фоне харьковчан, пусть и действуя вторым номером. Освоившись же на поле ОСК "Металлист", криворожане стали строить и свои опасные контратаки в попытке открыть счет.

Тем не менее, удалось первыми забить хозяевам, причем оформил "Металл" гол-красавец. Балули долго ждал вариантов на правом фланге, в результате переадресовал мяч Танчику, а тот сразу же исполнил навес в центр штрафной, где Жо нанес удар в падении через себя и был точен!

Во втором тайме игра была менее яркой, да и "Кривбассу" не удалось создать достаточно моментов, чтобы счет хотя бы сравнять. Ну а на старте последней пятнадцатиминутки Антон Поступаленко заработал пенальти и Руслан Фомин реализовал пенальти, даже расплакавшись от счастья. Ну а на последней минуте ошибкой Лепки на выходе воспользовался и Евгений Рязанцев, доведя счет до разгромного.

Последняя победа "Металла" на этом стадионе перед перезапуском проекта...

Металл - Кривбасс 3:0 (1:0)

Голы: Жо (29), Фомин (75 пен), Рязанцев (90)

Металл: Каневцев, Люлька, Мизюк, Федорив, Танчик, Ралюченко, Балули, Подлепенец, Демченко, Жо, Фомин.

Кривбасс: Лепка, Малиновский, Заименко, Фатеев, Коцюмака, Рябов, Яровой, Пятов, Квасов, Горват, Ременюк.

Предупреждения: Заименко (44)