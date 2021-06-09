Днепр и Кривбасс подведут черту под регулярным сезоном, важны ли третье и шестое места? Анонс 26-го тура Второй лиги

На северо-западе, где было столько интриги перед предпоследнем туром, практически все ответы получены досрочно. Осталось определить кто займет третью строчку, а какие команды финишируют на позициях с шестой по девятую. В группе Б же интрига спрятана исключительно в борьбе за места ниже пятого.

Группа А

"Буковина" - "Оболонь-2". Константин Коваленко и Максим Потопальский не смогут выйти на поле у "пивоваров", поэтому шансы "Буковины" побороться за шестое место все же выше, чем у "Оболони-2" включиться в борьбу за восьмерку.

"Карпаты" (Галич) - "Чернигов". Лишь один матч из последних шести выиграли "зелено-белые", явно накатывая на финиш сезона без особого желания. "Чернигов" же играет без мастерства, но с огромным желанием, так что вероятность сенсации в этом поединке исключать бы не стал.

"Эпицентр" - "Подолье". Поединок, который должен был стать апогеем сезона, на поверку потерял свой лоск еще в Виннице, где дунаевчане отыграли беззубо и закономерно уступили (0:1). Планы о повышении в классе, если таковые и присутствовали, предстоит теперь "Эпицентру" отложить на следующий чемпионат. "Подолье" же уже в Первой лиге, но вряд ли упустит шанс еще раз доказать свою силу на фоне вчерашнего конкурента, которого "отвозило" дома, но забить так и не смогло.

"Карпаты" (Львов) - "Нива". Именно с домашнего матча против "Карпат" началось возрождение "Нивы" во второй части сезона (4:2). Заканчивать сезон винничанам также предстоит против львовян, но уже не в статусе прямого конкурента по таблице, а в ранге фаворита в борьбе за топ-6. Правда капитан команды Владимира Цыткина, трижды лучшего тренера весенних туров, Александр Калитов пропустит поединок на "Украине" из-за дисквалификации.

"Волынь-2" - "Ужгород". Победа в матче против слабейшего коллектива группы А позволит ужгородцам обеспечить себе первое место и путевку в Золотой матч против "Металла".

"Чайка" - "Диназ". Оба клуба из Киевской области вряд ли могут быть довольны весенней частью сезона. "Диназ" поразил ничейный синдром, "Чайка" же вовсе ощутила проблемы с набором хоть каких-то очков. Тем не менее, у подопечных Владимира Бондаренко еще остается шанс на итоговое третье место, если "Эпицентр" потеряет очки дома с "Подольем".

Группа Б

"Николаев-2" - "Яруд". Еще в среду эти команды решили завершить сезон, сыграв очный поединок. "Яруду" Олега Красноперова еще предстоит повзрослеть и обрести стабильность, что позволит ставить более амбициозные цели уже в новом чемпионате.

"Реал Фарма" - "Металлург". Так уж получилось, что в турнирном плане матч имеет значение только для "фармацевтов", которые рискуют потерять даже десятое место. Запорожцы же с третьей позиции уже никуда не уйдут, ибо "Таврия" свои выступления закончила досрочно.

"Никополь" - "Балканы". А вот и конкурент "Реала Фармы", который примет "Балканы". Впрочем, команда Дениса Колчина также еще оставляет математические шансы на восьмое место, ибо имеет перевес по результатам очных матчей с "Перемогой".

"Днепр" - "Кривбасс". Иная ситуация у "Днепра", который разве что шестую позицию еще может потерять, но выше подняться не получиться даже в случае сенсационной победы над "Кривбассом". Этот матч чуть сдвинут по времени начала, так что формльно станет последним в уходящем сезоне Второй лиги, не считая Золотого матча.