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Прикарпатье усилилось экс-игроками Авангарда

Вторая лига
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Клуб продолжает формирование состава на новый сезон

Прикарпатье усилилось экс-игроками Авангарда

Фото: ФК Прикарпатье

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"Прикарпатье" подписало контракты с полузащитником Романом Толочко и защитником Михаилом Пыско.

Оба футболиста являются воспитанниками "Карпат", а вторую часть прошлого сезона провели в краматорском "Авангарде".

22-летний Толочко забил четыре гола в 16 играх за команду из Краматорска. 28-летний Пыско провел 15 матчей в Первой лиге.

Напомним, что ранее "Прикарпатье" покинуло девять игроков.

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В статье: Роман Толочко Михаил Пыско Прикарпатье (Ивано-Франковск)
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Источник:
ФК Прикарпатье

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