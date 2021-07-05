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Прикарпатье усилилось экс-игроками Авангарда
Клуб продолжает формирование состава на новый сезон
Фото: ФК Прикарпатье
"Прикарпатье" подписало контракты с полузащитником Романом Толочко и защитником Михаилом Пыско.
Оба футболиста являются воспитанниками "Карпат", а вторую часть прошлого сезона провели в краматорском "Авангарде".
22-летний Толочко забил четыре гола в 16 играх за команду из Краматорска. 28-летний Пыско провел 15 матчей в Первой лиге.
Напомним, что ранее "Прикарпатье" покинуло девять игроков.
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Источник:ФК Прикарпатье
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