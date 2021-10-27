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УАФ запретила проводить матчи на скандальном стадионе в Сумской области

Вторая лига
(1 голосов)

Инцидент произошел во Второй лиге

УАФ запретила проводить матчи на скандальном стадионе в Сумской области

скриншот youtube

Новина українською

Матч 15-го тура группы Б Второй лиги "Сумы" — "Перемога" (1:3), который прошел 23 октября, был прерван перед самым завершением из-за драки.

По данным Meta-ratings.com.ua, на заседании комиссии УАФ по стадионам и безопасности проведения соревнований было решено лишить арену в Байраке право принимать матчи профессиональных команды, где произошло нападение сумских болельщиков с применением газового баллончика и кастетов на представителей команды гостей.

Напомним, "Сумы" в группе Б Второй лиги занимают 16 место, набрав 5 очков. "Перемога" расположилась на четвертой строчке, имея в своем активе 29 очков.

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В статье: Перемога (Днепр) ФК Сумы
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Источник:
Meta-ratings

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Комментарии (1)
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дедушка (Сумы)
27.10.2021 в 12:13
Это же Альянс Арена,там что все с ума выжили
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