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Николаев может перейти в коммунальное управление мэрии города
У корабелов очередные пертурбации
facebook.com/mfcmykolaiv
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На контрактах с клубом остались только футболисты, которые не старше 23 лет. Статус свободных агентов получили Юрий Голубка, Владислав Жавко, Сергей Кравченко, Назарий Мельничук, Виктор Окатый, Роман Попов, Владислав Росляков, Дмитрий Фастов, Станислав Нечипоренко.
По имеющейся информации, уже трудоустроились в других командах Сергей Кравченко ("Таврия") и Виктор Окатый, Владислав Жавко ("Энергия"). Могут покинуть "Николаев" и несколько молодых игроков, пока что ведутся переговоры с потенциальными покупателями о сумме компенсации.
Также сообщается, что не исключен вариант, что весеннюю часть сезона "Николаев" может начать, как коммунальное подразделение мэрии города.
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