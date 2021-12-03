Выборы нового руководства Буковины перенесли на более поздний срок

3 декабря в Черновцах состоялось заседание совета ФК "Буковина" , в повестке дня которого были и выборы нового руководства клуба.

Впрочем, по информации Meta-ratings, до оргвопросов дело не дошло. После обмена мнениями было решено сначала позаботиться о ликвидации серьезных задолженностей, в частности, перед ПФЛ Украины, а уже потом заняться избирательной кампанией.

По имеющейся информации, главная надежда — на депутатов облсовета, которые на ближайшей сессии должны проголосовать за выделение ФК "Буковина" 1 миллиона 200 тысяч гривен.

Напомним, что "Буковина" занимает 9 место в группе "А" Второй лиги, набрав 23 очка.