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Выборы нового руководства Буковины перенесли на более поздний срок
Клуб пытается решить свои финансовые проблемы
instagram.com/fc.bukovyna
3 декабря в Черновцах состоялось заседание совета
Впрочем, по информации Meta-ratings, до оргвопросов дело не дошло. После обмена мнениями было решено сначала позаботиться о ликвидации серьезных задолженностей, в частности, перед ПФЛ Украины, а уже потом заняться избирательной кампанией.
По имеющейся информации, главная надежда — на депутатов облсовета, которые на ближайшей сессии должны проголосовать за выделение ФК "Буковина" 1 миллиона 200 тысяч гривен.
Напомним, что "Буковина" занимает 9 место в группе "А" Второй лиги, набрав 23 очка.
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