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Выборы нового руководства Буковины перенесли на более поздний срок

Вторая лига
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Клуб пытается решить свои финансовые проблемы

Выборы нового руководства Буковины перенесли на более поздний срок

instagram.com/fc.bukovyna

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3 декабря в Черновцах состоялось заседание совета ФК "Буковина", в повестке дня которого были и выборы нового руководства клуба.

Впрочем, по информации Meta-ratings, до оргвопросов дело не дошло. После обмена мнениями было решено сначала позаботиться о ликвидации серьезных задолженностей, в частности, перед ПФЛ Украины, а уже потом заняться избирательной кампанией.

По имеющейся информации, главная надежда — на депутатов облсовета, которые на ближайшей сессии должны проголосовать за выделение ФК "Буковина" 1 миллиона 200 тысяч гривен.

Напомним, что "Буковина" занимает 9 место в группе "А" Второй лиги, набрав 23 очка.

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В статье: Буковина (Черновцы)
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Источник:
Meta Ratings

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