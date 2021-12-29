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Один из лидеров Второй лиги запланировал сбор в Турции
Левый берег определился с планами подготовки на весну
Один из лидеров группы А Второй лиги - "
Киевляне примут участие в традиционном всеукраинском турнире, посвященном памяти Олега Mакарова, который стартует 22 января 2022 года.
Именно в этих соревнованиях главный тренер Анатолий Бузник просмотрит группу потенциальных новичков. Те, которые своей игрой произведут впечатление на тренерский штаб, отправятся в середине февраля с "Левым берегом" на зарубежный этап подготовки – в Турцию, где запланировано проведение восьми контрольных матчей.
Спарринг-партнеры киевлян станут известны в начале января.
Напомним, что пока "Левый берег" занимает второе место в группе А Второй лиги, набрав 46 очков.
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