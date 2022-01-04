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Юрчишин: Хачериди, бывшие сборники – таких планов у Карпат нет

Вторая лига
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Директор Карпат рассказал о зимних планах клуба

Юрчишин: Хачериди, бывшие сборники – таких планов у Карпат нет

Фото: facebook.com/karpaty.lviv

Новина українською

Директор "Карпат" Степан Юрчишин рассказал о зимних планах львовского клуба.

– Трансферными планами пока поделиться не могу. После 20 января.

– Правда, что "Карпаты" в межсезонье планируют подписать бывших игроков сборной Украины?

– Не слушайте, что там говорят. Хачериди, бывшие сборники. Кого там еще называли? У нас таких планов нет. Не знаю, откуда это идет. Если что-то будет, то оно будет на официальном сайте "Карпат".

На сборы мы собираемся 20 января. Будет медосмотр, подготовка. А 11 февраля на месяц отправимся в Турцию. Спарринг-партнеров пока назвать не могу.

Приложим все усилия, чтобы завершить сезон на первом месте в группе А второй лиги. У нас стоит задача повышения в классе. Другой задачи, кроме выхода в первую лигу, у нас нет. Сначала надо выиграть вторую лигу, потом будет первая, а уже тогда будем рассматривать УПЛ. Все потихоньку для этого делается, все для этого есть. У нас нормальная атмосфера. Все делается для того, чтобы "Карпаты" были в УПЛ.

Андрей Тлумак устраивает нас на посту главного тренера. Он все выполняет, его штаб работает, команда прогрессирует. Он на своем месте.

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В статье: Степан Юрчишин Карпаты (Львов)
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Источник:
Трибуна

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