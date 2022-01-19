  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Вторая лига
  4. Николаев не может начать сборы - местные власти до сих пор не зарегистрировали КП
В тренде
Вторая лига
Вторая лига

Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Николаев не может начать сборы - местные власти до сих пор не зарегистрировали КП

Вторая лига
Обновлено
(1 голосов)

У команды из Второй лиги непростая ситуация

Николаев не может начать сборы - местные власти до сих пор не зарегистрировали КП

Фото: МФК Николаев / Автор неизвестен

Новина українською

МФК "Николаев" до сих пор не был передан в коммунальное управление мэрии города - для преобразования клуба необходимо в сессионный зал еще раз вынести указанный проект решения с правками в Уставе.

Об этом рассказала директор общественного союза "МФК "Николаев" Марина Гришина. Она указала, что новый проект решения готовят на сессию 27 января.

21 октября городской совет принял решение о создании КП, утвердили Устав этим же решением. Планировалось делать так, чтобы это коммунальное предприятие было преемником общественного союза, чтобы столетняя история клуба не прерывалась.

Я контактировала с сотрудниками горсовета, они сказали, что директора назначают, он регистрирует предприятие и далее разрабатывается штатное расписание, КП наполняется сотрудниками и так далее. Уже в процессе, когда готовы были идти и регистрировать, выяснилось, что регистрирует КП только мэр, а он, как известно, около двух месяцев был на больничном. Две недели назад документы были поданы на регистрацию юрлица. В результате получили отказ, так как в Уставе не прописана сумма уставного капитала. Сейчас мы на том этапе, на котором были 21 октября".

Также прозвучало, что на сегодня ситуация в клубе критическая — команда еще не сформирована, трансферное окно будет открыто с 31 января по 2 марта, но финансирования до сих пор нет.

"Нужно уже собирать команду. Мы селекционный сбор планировали провести еще в декабре, он не состоялся из-за отсутствия финансирования. Потом планировали 10 января собрать команду. Первый матч мы должны играть 18 марта с "Таврия Симферополь". Трансферное окно, когда мы еще можем заявить футболистов, открывается 31 января.

Если ждать регистрации КП, финансирования, то команда может физически не успеть подготовиться. С игроками, как известно, расторгли контракты 17 ноября, но с условием, что при регистрации коммунального предприятия появится возможность снова их взять на работу. Все зависло. У предыдущего спонсора, который финансировал команду последние 7 лет, это завод "Экватор", нет возможности. Нарушается преемственность, если сейчас ничего не получится, то история клуба прерывается. Сложилась катастрофическая ситуация", — заключила Марина Гришина.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: МФК Николаев
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
nikvesti.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
MaxPower92 (Херсон-Николаев)
19.01.2022 в 13:48
КП это конечная. Будет дикий распил, миллионы гривен будут списывать для того чтоб побегали дворовые пацаны. Или будут в доле с агентами и подписывать всякий хлам за баснословные деньги
Ответить
0
0
alexfc (Киев)
19.01.2022 в 12:22
У нас в країні всі ці державні структури потрібно просто почергово закривати. І співробітників просто звільняти. Вони не реформуємі. Це ж життя по совсковсі. Потрібно створювати інші структури з іншими людьми.
Ответить
0
0
Savage0059 (Kyiv)
19.01.2022 в 12:32
А що, всі обранці Миколаїва із відчуттям глибокого задоволення мають витрачати кошти міського бюджету на футбольну команду?! Там всі мешканці - вболівальники?! Чи всі фінансові проблеми міста вже вирішено, гроші на охорону здоров'я, загальну та позашкільну освіту, поточні ремонти та будівництво, утримання закладів культури та об'єктів національної спадщини, ЖКГ тощо не потрібні? Нащо на міський бюджет навалювати немалий тягар утримання ФК, який до того ж бовтається десь близько дна таблиці? Мешканці міста на це згодні?! Чи їхня думка - то таке, а ми, кияни, за них вирішимо куди їм гроші зайві подіти?
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...