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Николаев не может начать сборы - местные власти до сих пор не зарегистрировали КП
У команды из Второй лиги непростая ситуация
Фото: МФК Николаев / Автор неизвестен
МФК "Николаев" до сих пор не был передан в коммунальное управление мэрии города - для преобразования клуба необходимо в сессионный зал еще раз вынести указанный проект решения с правками в Уставе.
Об этом рассказала директор общественного союза "МФК "Николаев" Марина Гришина. Она указала, что новый проект решения готовят на сессию 27 января.
21 октября городской совет принял решение о создании КП, утвердили Устав этим же решением. Планировалось делать так, чтобы это коммунальное предприятие было преемником общественного союза, чтобы столетняя история клуба не прерывалась.
Я контактировала с сотрудниками горсовета, они сказали, что директора назначают, он регистрирует предприятие и далее разрабатывается штатное расписание, КП наполняется сотрудниками и так далее. Уже в процессе, когда готовы были идти и регистрировать, выяснилось, что регистрирует КП только мэр, а он, как известно, около двух месяцев был на больничном. Две недели назад документы были поданы на регистрацию юрлица. В результате получили отказ, так как в Уставе не прописана сумма уставного капитала. Сейчас мы на том этапе, на котором были 21 октября".
Также прозвучало, что на сегодня ситуация в клубе критическая — команда еще не сформирована, трансферное окно будет открыто с 31 января по 2 марта, но финансирования до сих пор нет.
"Нужно уже собирать команду. Мы селекционный сбор планировали провести еще в декабре, он не состоялся из-за отсутствия финансирования. Потом планировали 10 января собрать команду. Первый матч мы должны играть 18 марта с "Таврия Симферополь". Трансферное окно, когда мы еще можем заявить футболистов, открывается 31 января.
Если ждать регистрации КП, финансирования, то команда может физически не успеть подготовиться. С игроками, как известно, расторгли контракты 17 ноября, но с условием, что при регистрации коммунального предприятия появится возможность снова их взять на работу. Все зависло. У предыдущего спонсора, который финансировал команду последние 7 лет, это завод "Экватор", нет возможности. Нарушается преемственность, если сейчас ничего не получится, то история клуба прерывается. Сложилась катастрофическая ситуация", — заключила Марина Гришина.
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