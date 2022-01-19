Николаев не может начать сборы - местные власти до сих пор не зарегистрировали КП

МФК "Николаев" до сих пор не был передан в коммунальное управление мэрии города - для преобразования клуба необходимо в сессионный зал еще раз вынести указанный проект решения с правками в Уставе.

Об этом рассказала директор общественного союза "МФК "Николаев" Марина Гришина. Она указала, что новый проект решения готовят на сессию 27 января.

21 октября городской совет принял решение о создании КП, утвердили Устав этим же решением. Планировалось делать так, чтобы это коммунальное предприятие было преемником общественного союза, чтобы столетняя история клуба не прерывалась. Я контактировала с сотрудниками горсовета, они сказали, что директора назначают, он регистрирует предприятие и далее разрабатывается штатное расписание, КП наполняется сотрудниками и так далее. Уже в процессе, когда готовы были идти и регистрировать, выяснилось, что регистрирует КП только мэр, а он, как известно, около двух месяцев был на больничном. Две недели назад документы были поданы на регистрацию юрлица. В результате получили отказ, так как в Уставе не прописана сумма уставного капитала. Сейчас мы на том этапе, на котором были 21 октября".

Также прозвучало, что на сегодня ситуация в клубе критическая — команда еще не сформирована, трансферное окно будет открыто с 31 января по 2 марта, но финансирования до сих пор нет.