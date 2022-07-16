Директор Балкан: Мы берем паузу в предстоящем сезоне

Широкомасштабная война, развязанная россией против Украины, скомкала планы и свела на нет те или другие турнирные цели многих клубов. Как стало известно UA-Футбол, в списке участников сезона-2022/23 не будет одного из ведущих коллективов группы "Б" второй лиги минувшего чемпионата – зарянских "Балкан".

- Ситуация такова: как и многие клубы низших лиг, мы берем паузу в предстоящем сезоне, - сказал исполнительный директор ФК "Балканы" Анатолий Узунов. – Мы написали письмо в ПФЛ с просьбой сохранить профессиональный статус. Если этот руководящий орган данную опцию включит, то "Балканы" пропустят год с намерениями вернуться на сезон-2023/24 во вторую лигу. Разумеется, если все будет хорошо в Украине. Выход из числа участников предстоящего чемпионата связан с тем, что мы намерены направить финансирование на другие цели – а именно на поддержку ВСУ, с целью одержать победу в этой войне. Считаем, что тратить средства на футбол в столь непростое время нет смысла. Второй аспект – это безопасность. Мы видим, что сейчас нет безопасного места в Украине. А для того, чтобы выдержать протокол безопасности, нужны очень серьезные затраты – и материальные, и моральные, и логистические. Одещина, как известно, не включена в список областей, которые относятся к категории безопасных. Поэтому если бы "Балканы" были намерены участвовать в чемпионате в предстоящем сезоне, то должны были искать домашнюю арену за пределами Одесской области. Мы же считаем в нынешней ситуации это нецелесообразным, в связи с чем клуб и принял вышеупомянутое решение.

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- Как будут функционировать "Балканы" в период паузы?

- Команда формально перейдет в статус аматоров. Нашу молодежь мы заявим для участия в областных соревнованиях (если таковые будут проводиться), чтобы каким-то образом можно было поддерживать клубный статус "Балкан". Вместе с тем поддерживаем наш детский клуб Академии, будем развивать его без каких-либо ограничений, как всегда и было. Что касается тренерского штаба, то он не изменится. Его представители будут работать на тех условиях, которые мы им предложили.