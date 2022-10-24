Вторая лига. Чайка благодаря голу Хохлова переигрывает Васт

В заключительном матче восьмого тура Второй лиги встречались "Васт" и "Чайка". У николаевцев на подготовку к игре было три дня. Успеют ли подопечные Назаренко восстановиться. чтобы дать достойный бой? Это был ключевой вопрос перед противостоянием в Демидове.

В первом тайме была равная игра, поэтому неудивительно, что на перерыв команды ушли с ничейным результатом. На 30-й минуте Алексей Литовченко открыл счет в матче – 0:1. Однако, удержать преимущество гости не смогли. В конце первой половины встречи Тищенко сравнял счет – 1:1.

Подопечные Хомутова активно начали второй тайм и на 49-й минуте после подачи с углового Вадим Хохлов снова вывел "Чайку" вперед – 1:2.

На 70-й минуте команды вынуждены были покинуть поле, ведь объявили воздушную тревогу. Пауза длилась полтора часа. После возобновления игры Штырбу сбил Гуськова и арбитр назначил пенальти. Однако, Музыченко с одиннадцатиметрового пробил мимо ворот.

В итоге, матч завершился победой "Чайки". Команда из Петропавловской Борщаговки впервые за четыре тура побеждает.

VBET UA Вторая лига. 8-й тур

"Васт" - "Чайка" 1:2

Голы: Тищенко (37) - Литовченко (30), Хохлов (49)

Нереализованый пенальти: Музиченко (85)

"Васт": Валерий Восконян, Владислав Шкиндер, Сергей Змиевский, Андрей Боровский, Дмитрий Ярчук, Денис Борзов, Олег Крамаренко, Дмитрий Сартина, Алексей Тищенко, Евгений Витенко, Николай Стеценко

"Чайка": Алексей Майборода, Вадим Хохлов, Николай Вечурко, Александр Гуськов, Денис Ндукве, Антон Музыченко, Дмитрий Жикол, Игорь Луценко, Дмитрий Шакун, Алексей Литовченко, Степан Клименко