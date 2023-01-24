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Харьковский ОККО и Рубикон подписали договор о сотрудничестве

Вторая лига
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Обновленная команда будет играть под названием "Рубикон/ОККО"

Харьковский ОККО и Рубикон подписали договор о сотрудничестве

Фото: facebook.com/rubiconfc

ФК "ОККО" из Харькова и киевский "Рубикон" подписали договор о сотрудничестве. В весенних матчах чемпионата Второй лиги обновленный коллектив продолжит выступления под названием "Рубикон/ОККО".

Сейчас команда играет в столичном Мемориале Макарова. А юношеский состав U-19 принимает участие в турнире памяти Максим Белого в Днепре.

"ОККО" – украинский футбольный клуб из города Харьков, основанный в 2020 году. Ранее команда выступала на аматорском уровне - соревнованиях Харьковской области и ДЮФЛ.

"Рубикон" завершил первую часть сезона на последнем месте Второй лиги. Киевский клуб набрал 4 зачетных пункта в 10 матчах. Соревнования во Второй лиге возобновятся в начале апреля.

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В статье: Рубикон (Киев)
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