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Харьковский ОККО и Рубикон подписали договор о сотрудничестве
Обновленная команда будет играть под названием "Рубикон/ОККО"
Фото: facebook.com/rubiconfc
ФК "ОККО" из Харькова и киевский "Рубикон" подписали договор о сотрудничестве. В весенних матчах чемпионата Второй лиги обновленный коллектив продолжит выступления под названием "Рубикон/ОККО".
Сейчас команда играет в столичном Мемориале Макарова. А юношеский состав U-19 принимает участие в турнире памяти Максим Белого в Днепре.
"ОККО" – украинский футбольный клуб из города Харьков, основанный в 2020 году. Ранее команда выступала на аматорском уровне - соревнованиях Харьковской области и ДЮФЛ.
"Рубикон" завершил первую часть сезона на последнем месте Второй лиги. Киевский клуб набрал 4 зачетных пункта в 10 матчах. Соревнования во Второй лиге возобновятся в начале апреля.
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