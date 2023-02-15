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Кремень-2 назвал имя нового главного тренера
Специалист по сей день продолжает свою игровую карьеру
Фото: fckremen.com.ua
"Кремень-2" на своем официальном сайте объявил о назначении главного тренера. Им стал Ярослав Здырко.
35-летний специалист заключил контракт сроком на один год.
Здырко – воспитанник кременчугского футбола. Он уже одиннадцать лет работает в структуре "Кремня", тренируя детские и юношеские команды клубной академии. В своей игровой карьере Здырко выступал за местные любительские клубы. Сейчас играет за команду "Интер-Авто" в 1-й лиге городского чемпионата по футзалу.
"Основная задача нашей команды и тренерского штаба в частности, это подготовка игроков для первой команды, это в свою очередь обязывает нас демонстрировать содержательную игру и прогресс во время каждого следующего матча, которые возможны только благодаря кропотливому и упорному труду на футбольном поле и вне его ", - сказал Здырко.
"Кремень-2" завершил осеннюю часть сезона во Второй лиге на предпоследнем 9-м, месте, набрав 4 очка.
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