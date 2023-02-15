  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Вторая лига
  4. Кремень-2 назвал имя нового главного тренера
В тренде
Вторая лига
Вторая лига

Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кремень-2 назвал имя нового главного тренера

Вторая лига
(1 голосов)

Специалист по сей день продолжает свою игровую карьеру

Кремень-2 назвал имя нового главного тренера

Фото: fckremen.com.ua

Новина українською

"Кремень-2" на своем официальном сайте объявил о назначении главного тренера. Им стал Ярослав Здырко.

35-летний специалист заключил контракт сроком на один год.

Здырко – воспитанник кременчугского футбола. Он уже одиннадцать лет работает в структуре "Кремня", тренируя детские и юношеские команды клубной академии. В своей игровой карьере Здырко выступал за местные любительские клубы. Сейчас играет за команду "Интер-Авто" в 1-й лиге городского чемпионата по футзалу.

"Основная задача нашей команды и тренерского штаба в частности, это подготовка игроков для первой команды, это в свою очередь обязывает нас демонстрировать содержательную игру и прогресс во время каждого следующего матча, которые возможны только благодаря кропотливому и упорному труду на футбольном поле и вне его ", - сказал Здырко.

"Кремень-2" завершил осеннюю часть сезона во Второй лиге на предпоследнем 9-м, месте, набрав 4 очка.

По теме
yellow-arrow
Победы Бузовой и Винницы в Зимнем кубке ПФЛ. Таблица спаррингов клубов Второй лиги
yellow-arrow
Зимний кубок ПФЛ. Первые победы Бузовой и Винницы
yellow-arrow
Левый Берег минимально обыграл Чайку в матче-открытии Кубка ПФЛ
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Кремень-2 (Кременчуг)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
fckremen.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде