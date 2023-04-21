Вторая лига. Гол 17-летнего нападающего принес Металлургу-2 ничью, разгромная победа Хуста

Тринадцатый тур Второй лиги начался в пятницу двумя матчами. Вашему вниманию результаты противостояний.

В Моршине "Металлург-2" принимал "Реал Фарму". Обе команды весеннюю часть сезона начали с двух поражений, потому надеялись сегодня реабилитироваться за эти результаты. Гости на правах фаворита противостояния открыли счет. Отличился Сергей Барсуков. Однако, еще до перерыва запорожцы отыгрались. Мяч в свой актив записал 17-летний Глеб Толок. Для Глеба это дебютный гол на уровни ПФЛ. Во втором тайме команды не забивали. В итоге, ничья – 1:1.

В еще одном матче игрового дня "Хуст" принимал "Кремень-2". Хозяева уже в дебюте противостояния открыли счет. Одиннадцатиметровый реализовал Петр Луцив. После перерыва юные гости не смогли дать бой сопернику и пропустили еще трижды. Отметим хет-трик Василия Луцива. В итоге, разгромная победа "Хуста" – 4:0

VBET UA Вторая лига. 13-й тур

"Металлург-2" - "Реал Фарма" 1:1

Голы: Толок (29) - Барсуков (22)

VBET UA Вторая лига. 13-й тур

"Хуст" - "Кремень-2" 4:0

Голы: Петр Луцив (2, пен), Василий Луцив (52, 56, 68)

Нереализованный пенальти: Жданович (79)