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Металург-2 - Звягель: смотреть онлайн, видеотрансляция

Вторая лига
(1 голосов)

Стартует пятнадцатый тур

Металург-2 - Звягель: смотреть онлайн, видеотрансляция

Фото: ПФК Звягель

UA-Футбол
Новина українською

В Калуше восьмая команда Второй лиги будет принимать третью. Запорожцы имеют только одно очко в 2023 году (ничья с "Реал Фарма"), в то время как коллектив из Житомирщины продолжает борьбу за повышение в классе. Подопечные Скидана весной набрали десять из двенадцати возможных очков. Именно гости подходят к матчу в статусе очевидных фаворитов.

Игра между "Металлургом-2" и "Звягелем" начнется в 15:00.

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В статье: Звягель (Новоград-Волынский) Металлург-2 (Запорожье) смотреть футбол онлайн
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