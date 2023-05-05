Вторая лига
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Металург-2 - Звягель: смотреть онлайн, видеотрансляция
Стартует пятнадцатый тур
Фото: ПФК Звягель
В Калуше восьмая команда Второй лиги будет принимать третью. Запорожцы имеют только одно очко в 2023 году (ничья с "Реал Фарма"), в то время как коллектив из Житомирщины продолжает борьбу за повышение в классе. Подопечные Скидана весной набрали десять из двенадцати возможных очков. Именно гости подходят к матчу в статусе очевидных фаворитов.
Игра между "Металлургом-2" и "Звягелем" начнется в 15:00.
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