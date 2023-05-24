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Киевский клуб исключили из состава участников ПФЛ
"Рубикон" больше не является участником чемпионата Второй лиги
Фото: facebook.com/rubiconfc
Киевский "Рубикон" исключили из состава участников ПФЛ, сообщает официальный сайт организации.
"В соответствии с решением КДК УАФ ФК "Рубикон" за две неявки на матчи 11 и 12 туров получил технические поражения 0:3. Учитывая то, что "Рубикон" провел более половины матчей, то во встречах, которые остались, Рубикону были засчитаны поражения (-:+), а командам-соперницам технические победы (+:-).
Вместе с тем согласно решению КДК УАФ от 11 мая и Центрального совета ПФЛ футбольный клуб "Рубикон" Киев исключен из состава ПФЛ, а Администрация ПФЛ уполномочена внести изменения в турнирную таблицу VBET UA Вторая в соответствии с п. 5 ст. 10 Регламента Всеукраинских соревнований по футболу среди команд клубов ПФЛ", — говорится в заявлении ПФЛ.
Ранее сообщалось, что "Рубикон" искал разные варианты развития и потенциальных инвесторов, ни один из них не был серьезным. В итоге клуб потерял последние возможности финансирования. Руководство приняло решение сняться с соревнований, игроки получили статус свободных агентов.
Напомним, первую половину текущего сезона команда завершила на последнем месте Второй лиги. Киевляне набрали четыре очка в 10 матчах.
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