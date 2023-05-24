Киевский клуб исключили из состава участников ПФЛ

Киевский "Рубикон" исключили из состава участников ПФЛ, сообщает официальный сайт организации.

"В соответствии с решением КДК УАФ ФК "Рубикон" за две неявки на матчи 11 и 12 туров получил технические поражения 0:3. Учитывая то, что "Рубикон" провел более половины матчей, то во встречах, которые остались, Рубикону были засчитаны поражения (-:+), а командам-соперницам технические победы (+:-). Вместе с тем согласно решению КДК УАФ от 11 мая и Центрального совета ПФЛ футбольный клуб "Рубикон" Киев исключен из состава ПФЛ, а Администрация ПФЛ уполномочена внести изменения в турнирную таблицу VBET UA Вторая в соответствии с п. 5 ст. 10 Регламента Всеукраинских соревнований по футболу среди команд клубов ПФЛ", — говорится в заявлении ПФЛ.

Ранее сообщалось, что "Рубикон" искал разные варианты развития и потенциальных инвесторов, ни один из них не был серьезным. В итоге клуб потерял последние возможности финансирования. Руководство приняло решение сняться с соревнований, игроки получили статус свободных агентов.

Напомним, первую половину текущего сезона команда завершила на последнем месте Второй лиги. Киевляне набрали четыре очка в 10 матчах.