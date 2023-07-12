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Дебютант Второй лиги подписал экс-защитника Карпат
Пошел на понижение
Фото: fc.ucsa
ФК "ЮСА" объявил о подписании опытного защитника. Новичком команды стал Дмитрий Махнев, сообщает клубная прес-служба.
Срок контракта не разглашается.
Последним клубом 27-летнего футболиста были "Карпаты", которые он покинул этим летом свободным агентом. В футболке львовян Дмитрий отыграл 16 матчей в Первой лиге и забил 1 гол.
Ранее он также выступал за "Говерлу" U-19, "Севастополь" U-19, латвийский "Даугавпилс", "Энергию", "Никополь" и "Верес".
Напомним, главным тренером ФК "ЮКСА" был назначен экс-наставник "Миная" Николай Цымбал.
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