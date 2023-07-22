  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Вторая лига
  4. Чайка не проигрывает Оболони, поражения Звягеля. Все спарринги клубов Второй лиги
В тренде
Вторая лига
Вторая лига

Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Чайка не проигрывает Оболони, поражения Звягеля. Все спарринги клубов Второй лиги

Вторая лига
(5 голосов)

Следим за подготовкой команд низшего профессионального дивизиона Украины

Чайка не проигрывает Оболони, поражения Звягеля. Все спарринги клубов Второй лиги

Фото: ПФК Звягель

UA-Футбол
Новина українською

В новом сезоне Второй лиги Украины будут играть 15 команд, которые проведут турнир в классическом формате в два круга. Планируется начать чемпионат 6 августа, а завершится регулярный сезон в конце мая. Не все клубы регулярно сообщают о своих контрольных матчах, но мы делаем все возможное, чтобы следить за жизнью каждой команды самого низкого профессионального дивизиона. Смотрите ниже таблицу спаррингов, которую можно отсортировать либо по клубам, либо по дате. Кроме того, по основной таблицей вы можете найти список бомбардиров по результатам товарищеских игр.

По теме
yellow-arrow
Чайка подписала опытного нападающего, квинтет новичков Нивы. Таблица трансферов Второй лиги
yellow-arrow
ПФЛ и Select представили официальный мяч на новый сезон. ВИДЕО
yellow-arrow
Непогодов продолжит карьеру во Второй лиге
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Скала (Стрый) Реал Фарма (Одесса) Чайка (Петропавловская Борщаговка) Нива (Винница) ФК Тростянец Локомотив (Киев) Васт (Николаев) ФК Звягель Металлург-2 (Запорожье) Кремень-2 (Кременчуг) Дружба (Мировка) Рух-2 (Львов) Карпаты-2 (Львов) ЮКСА (Тарасовка)
Оцените этот материал:
(5 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
sergei2020 (Черновцы)
14.07.2023 в 18:20
Адміни,виправте рахунок в матчі скала-прикарпаття. Скала перемогла 3-1 !!!!
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде