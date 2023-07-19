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Рух-2 возглавит экс-тренер Карпат

Вторая лига
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Львовяне остаются единственной командой ПФЛ без главного тренера

Рух-2 возглавит экс-тренер Карпат

fcrukh.com

Новина українською

"Рух-2" остается единственной командой ПФЛ, у которой пока что нет главного тренера.

Впрочем, как сообщает Sport.ua главным претендентом на эту должность является Владимир Безубяк.

Как сообщает источник, официальное назначение В Безубяка на должность ожидается в конце этой недели.

Специалист долгое время он работал в структуре "Карпат", в 2016 году даже исполнял обязанности главного тренера.

В последние годы тренер опекал команды разного возраста "Руха".

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В статье: Владимир Безубяк Рух-2 (Львов)
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Источник:
sport.ua

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