Рух-2 возглавит экс-тренер Карпат

" Рух-2 " остается единственной командой ПФЛ, у которой пока что нет главного тренера.

Впрочем, как сообщает Sport.ua главным претендентом на эту должность является Владимир Безубяк.

Как сообщает источник, официальное назначение В Безубяка на должность ожидается в конце этой недели.

Специалист долгое время он работал в структуре "Карпат", в 2016 году даже исполнял обязанности главного тренера.

В последние годы тренер опекал команды разного возраста "Руха".