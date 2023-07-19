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Рух-2 возглавит экс-тренер Карпат
Львовяне остаются единственной командой ПФЛ без главного тренера
fcrukh.com
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Впрочем, как сообщает Sport.ua главным претендентом на эту должность является Владимир Безубяк.
Как сообщает источник, официальное назначение В Безубяка на должность ожидается в конце этой недели.
Специалист долгое время он работал в структуре "Карпат", в 2016 году даже исполнял обязанности главного тренера.
В последние годы тренер опекал команды разного возраста "Руха".
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Источник:sport.ua
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